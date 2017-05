Rafael Correa entregará la banda a Lenín Moreno y se retirará de la Asamblea, en el cambio de mando

El presidente saliente Rafael Correa, no intervendrá frente a la Asamblea Nacional para dar el informe a la Nación del último año de labores. Lo confirmó la mañana de este sábado 20 de mayo del 2017 durante su último Enlace Ciudadano 523.

“Hay una discusión de si por Ley tengo que dar el informe anual. Normalmente hay una interpretación que dice que será al inicio del año y no al finalizar porque se tienen que proponer las metas para el siguiente año y (el próximo año) ya no vamos a ser Gobierno”, indicó.



A su criterio, la decisión que se adoptó mermará cualquier crítica de la oposición. “Lo que vamos a hacer es entregar el Informe a la Nación por escrito al presidente de la Asamblea”.



La decisión se tomó en la reunión para preparar el evento del 24 de mayo del 2017. Ese día está previsto el cambio de mando presidencial. A criterio de Correa, esa fecha debe ser especial para su sucesor.



“Es la fiesta del Presidente entrante. No es la fiesta del Presidente saliente. Yo estaré ahí y entregaré la banda presidencial, que es el símbolo de poder, y luego me retiraré con mi familia y todo el auditorio y la Asamblea será del nuevo presidente Lenín Moreno Garcés y Jorge Glas Espinel”, señaló.