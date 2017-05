Rafael Correa asegura que en Ecuador son incuestionables los avances en derechos humanos

El presidente de la República, Rafael Correa, envió un saludo a los periodistas en el Día de La Libertad de Prensa, aunque dijo no creer en los días conmemorativos. Aprovechó la ocasión para decir que todos los días debe recordarse la verdadera libertad de prensa, como un fundamento de la verdadera democracia. “Lo que hemos tenido que enfrentar todos estos años son poderes fácticos, poder mediático que trata de imponernos un estado de opinión, antes de un estado de derecho”.

En ese sentido se refirió a “hacer política electoral, a través de los medios de comunicación. Acusó de “descaro” a un canal que, según el Mandatario, habría proclamado con base en una “encuesta fraudulenta” al presidente electo del Ecuador. Correa ha atacado en varias ocasiones a los canales Ecuavisa, Canal 1 y otros medios porque según su criterio habrían hecho un anuncio erróneo el 2 de abril, al transmitir resultados de la encuestadora Cedatos, que ahora enfrenta un proceso judicial por supuesta falsificación y uso de documento falso.

Según el Mandatario, la difusión de los resultados del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, de la Organización de Naciones Unidas, es un ejemplo de “la mala prensa”. Él afirmó que “han destrozado todo, han distorsionado todo. Creen que agarrar por ahí un malqueriente que diga algo y eso es noticia”.



Agregó que 15 países, los “mismos de siempre” que son los que “financian fundaciones que se han convertido en sucursal de partidos políticos”, presentaron inquietudes basadas en “información errónea”. Otros 68 países, según Correa, habrían felicitado al país.



Correa cree que si en Ecuador pasara lo que sucede en Alemania, “ya nos hubieran acusado de todo. ¿Ustedes saben que en Alemania pueden clausurar canales de TV o radio por expresar pensamiento nazi? Ahí sí se sanciona el pensar diferente. Porque podemos intentar algo así, ¿no? Pero hay libertad de pensamiento. Pero ellos nos vienen a dar cátedra de libertad de prensa”.



Además, Correa mencionó que de los 15 países que criticaron al país, cuatro son latinoamericanos, lo cual le sorprende porque “siempre viven felicitándonos”, como Perú que “a cada rato mandan invitaciones para seguir el ejemplo en nuestra reforma judicial y criticó la falta de independencia de justicia. Eso es porque hay ya establishment, lobby, argollas. (…) les aseguro que el presidente (Pedro Pablo) Kuczynski no ha de estar ni enterado”. Correa concluyó que “en Ecuador son incuestionables los avances en derechos humanos”.

El canciller Guillaume Long, quien estuvo en Ginebra para el EPU, dijo que viajó con “la frente en alto” y orgullo. Según el Canciller, la mayoría de recomendaciones “eran sigan haciendo lo correcto, que son un ejemplo para el mundo”. Long también criticó a los medios y consideró que hubo una cobertura sesgada. Además, consideró que existe una politización de derechos humanos.

Correa hizo estas declaraciones antes de viajar hacia Cuba, este miércoles 3 de mayo del 2017, en donde tendrá una agenda de dos días que incluirá actos protocolarios y culturales. Llegará a Quito en la madrugada del sábado 6.



Antes de partir, Correa se refirió al caso en contra del exministro Alecksey Mosquera y de Marcelo Endara, por presunción de lavado de dinero debido a un ingreso de un millón de dólares sin justificación. “Usted puede pensar lo que le de la gana de Alecksey Mosquera, usted puede opinar lo que le de la gana del Gobierno, pero para presentar una acusación hay que tener pruebas”.



Correa mencionó el comunicado de la Fiscalía que luego se catalogó como “un error” en el cual se vinculaba a un depósito en cuentas de Mosquera con la firma Odebrecht, para, supuestamente, agilitar el contrato de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. “Eso nunca dijo el señor (Rodrigo) Tacla (exabogado de Odebrecht) y es lo que he manifestado al país. Y por hacer esa precisión, distorsionan todas las noticias, todas las pruebas, todo el proceso y ya dicen que estoy defendiendo a Mosquera. Que se investigue lo que les de la gana”.



El Presidente dijo que no podía garantizar que Mosquera no haya recibido dinero de Odebrecht en el caso de una obra que era del Consejo Provincial de Pichincha, pero que era necesario que se investigue. Si eso llegara a probarse, “que se vaya preso, pero hablemos con pruebas. Ya basta de maltratar tanto el derecho”, dijo.