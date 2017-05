'Se necesitan USD 800 000 más para arreglar los inconvenientes' en la Plataforma, dice el Presidente

El Gobierno destinará USD 800 000 para corregir los problemas de la Plataforma Financiera que se construyó en el norte de Quito. Así lo anunció el presidente Rafael Correa este martes 16 de mayo del 2017, ante los “inconvenientes” que se evidenciaron en el edificio con la fuerte lluvia del lunes y que inundó la planta baja del edificio. Los trabajos de arreglos durarán 90 días.

Pese al tiempo que tomará construir un nuevo colector, el Mandatario ratificó que se inaugurará la estructura el próximo lunes 22 de mayo.



El Gobierno pretende construir un colector nuevo entre las calles Villalengua y Ayora. Correa aclaró que cuando se construyó la obra también se puso un nuevo alcantarillado en reemplazo del que existía en el sector.



La construcción del colector, según comentó, siguió los parámetros técnicos entregados por la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado de Quito. A criterio del Presidente, esto no fue suficiente para soportar el flujo de agua que se registró el lunes último.



"Lo grave fue la inauguración de la planta baja, producto que colapsó el colector que se construyó con el edificio porque se tapó una calle donde había un colector grande con la construcción, pero con los diseños que nos dio la propia Empresa Municipal. Entonces para no esperar al Municipio ya se está pidiendo la partida presupuestaria, se necesitan USD 800 000 más para arreglar todos estos inconvenientes y los trabajos toman unos 90 días. Si no llueve tan fuerte como ayer no vislumbramos mayores problemas. Si volvemos a tener una lluvia tan fuerte pues volverá a colapsar el colector", dijo el Presidente.



Según estimaciones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), fue la precipitación de mayo que alcanzó los niveles más altos en los últimos 45 años.



Para Correa también hubo “exageración” en videos que se montaron en las redes sociales. En las cuentas de usuarios se pudo observar que el agua se deslizaba por las paredes interiores y los techos.



A decir del Mandatario, el problema se corregirá “impermeabilizando de mejor manera” los jardines que están en las terrazas de la estructura. Además deben sellar ciertos espacios por donde ingresa agua cuando se presenta “mucho viento”, dijo.



El dinero saldrá del Gobierno nacional y se solicitó una partida económica para solventar el problema lo antes posible. El Jefe de Estado dijo que las críticas por la inundación en el edificio, que todavía no ha sido inaugurado, son una señal positiva.



Esto, a su criterio, porque los opositores al régimen no encuentran mayores problemas a pesar del crudo invierno. “Qué bueno que el mayor estrago sea que se inunde un edificio público, porque antes teníamos muertos, centenas de millones de dólares en pérdidas”, comentó.



Las declaraciones del Jefe de Estado se dieron antes de su viaje a Argentina. Ahí prevé recibir un doctorado Honoris Causa de parte de la Universidad de Quilmes. Otro de los temas que trató el Presidente antes de empezar su viaje fue la disponibilidad de Ecuador para albergar todo el proceso de diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).