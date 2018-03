Quito Turismo iniciará nuevo concurso para licitar el Centro de Convenciones

Quito Turismo dio como desierto el proceso para la licitación de la operación del Centro de Convenciones Metropolitano, ubicado en el parque Bicentenario. La publicación de esa resolución se hizo el pasado 22 de marzo del 2018 y, los dos únicos oferentes, presentaron un recurso de reposición para que el Municipio revea esa decisión.

Verónica Sevilla, gerente de Quito Turismo, señaló que, para hacerse cargo de la operación, se presentaron el Centro de Exposiciones Quito y un consorcio. “Ninguno de los dos cumplían con todos los requisitos que se exigía en el concurso”, dijo.



En el caso del Centro de Exposiciones, Sevilla dijo que la comisión encargada de evaluar las propuestas pidió información a la Dirección de Bienes Inmuebles del Cabildo para saber si esa entidad tenía algún impedimento para hacerse cargo de la administración.



La respuesta fue que la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi) tiene un proceso de reversión del comodato del terreno en el que están sus instalaciones (Parque La Carolina).



Sobre esto, Marco Carrión, presidente de la Capeipi, mediante una rueda de prensa realizada la mañana de hoy, martes 27 de marzo del 2018, señaló que ese proceso solo consiste en un informe hecho hace tres años y que no ha llegado al Concejo Metropolitano para su tratamiento.



Sin embargo, para la Capeipi, ese argumento no es válido ya que el Centro de Convenciones y la Capeipi son dos entidades que operan de manera autónoma. “Al concurso nos presentamos como Centro de Exposiciones Quito y nos plantean que tenemos un impedimento como Capeipi”, dijo.



Sevilla dijo que el comodato para el Centro de Exposiciones está dentro del que está vigente para la Capeipi y que, al ser entidades adscritas, aplicaría el impedimento de hacerse cargo de la operación.



Ante esta resolución, el Centro de Exposiciones Quito, mediante su directorio, planteó un recurso de reposición para que el Municipio de Quito revea la decisión de declarar como desierto el concurso.



Quito Turismo señaló que ese recurso obliga a presentar una respuesta jurídica para sustentar la resolución. Mientras eso no se resuelva, dijo Sevilla, no se puede iniciar un nuevo proceso para buscar el operador que se hará cargo del Centro de Convenciones Metropolitano.

La inauguración de ese Centro en construcción está prevista para agosto de este año. Sevilla informó que, aunque no se defina el operador de ese espacio, los eventos ya planificados para este año no se verán afectados.