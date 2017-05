Quito cuenta con una guía para inversiones

El Municipio quiere facilitar y atraer capital fresco para Quito. Con ese objetivo puso a circular una guía para atraer a los inversionistas, con la cual exhibe el potencial, los proyectos, el marco legal y los incentivos para los empresarios.

La idea básica de esta guía es ser una herramienta donde se pueda encontrar la información que se requiere para instalar un negocio. Esto, luego de un amplio debate al interior del Consejo Consultivo de Inversión, en el que participan representantes de la Cámaras, Universidades y el Municipio por más de un año.



Según Álvaro Maldonado, secretario de Desarrollo Productivo del Municipio, esta guía reforzó el Quito Invest, un evento que se realizó el año pasado. Allí se presentó un portafolio de inversiones por cerca de USD 3 000 millones en las áreas de sostenibilidad, movilidad, turismo e infraestructura de vivienda.



La Secretaría de Desarrollo Productivo destaca al menos dos datos que hacen atractivo invertir en la capital, según datos de la Superintendencia de Compañías. El primero es que entre enero y octubre del 2016 hubo USD 596 millones en inversiones societarias en Quito, lo que representó un 6% más respecto del mismo período del año 2015. El segundo es que Quito representó el 24% del Producto Interno Bruto del país en el 2015 (USD

23 762 millones).



Con ese escenario, Quito se presenta a los inversionistas. Por ello -según Maldonado- la guía aborda en segundo lugar la normativa vigente para los inversionistas. En el segundo capítulo es posible encontrar referencias sobre las normas laborales, entre ellas: cómo formar asociaciones y los tributos que se pagan en la ciudad y en el país.



En el tercer capítulo, los interesados encontrarán una guía y referencias sobre los procedimientos para iniciar una actividad económica en Quito. En este punto hay un énfasis especial en los trámites que son aplicables para el sector turístico y de la construcción, porque se establece que estos son los sectores de mayor crecimiento en la economía del Distrito Metropolitano. También se aborda cómo gestionar las licencias para incursionar en esas actividades.



Finalmente, la guía aborda los tipos de incentivos que existen para la inversión. Entre estos, según la Secretaría de Desarrollo Productivo, están los proyectos relacionados a la ecoeficiencia y de los instrumentos para la planificación urbanística.



Pero, ¿qué piensan los empresarios sobre esta iniciativa? Para Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Construcción de Pichincha, lo importante de la guía está en dar la información preliminar sobre Quito. “Con esto, cada inversionista puede acercarse a la realidad de la ciudad y ver si le conviene invertir”, dijo.



La Cámara de la Construcción aportó con la promoción de la guía. Durán señaló que la información se llevó a la feria Barcelona Building Construmat, que se desarrolla en España, hasta mañana.



Para Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, desde el año pasado, con el Quito Invest y la conformación del Consejo Consultivo, todo ha quedado en buenas intenciones. “Hasta el momento no se ha dado una transacción o negocio”, dijo Alarcón. Para el presidente de la Cámara de Comercio, lo que se debe organizar mejor es la ­coordinación entre los organismos del Municipio para que la guía tenga efecto.



Para Diego Vivero, directivo de la Cámara de Turismo de Pichincha, que el Municipio busque inversiones mediante estas iniciativas es positivo. Esto porque considera que es necesaria una recuperación económica que permita alentar la llegada de capitales.



Vivero señaló que la prioridad en este momento no es la inversión en turismo sino en servicios. “Debido a la crisis económica del país, no es el sector turístico el que tiene el mayor atractivo. Por ejemplo, la ocupación hotelera fue del 50%, en el 2016. La más baja en 13 años. El turismo requiere de servicios y clientes. Es difícil que ahorita vengan inversiones en el sector de hotelería, por ejemplo”, comentó.



Según Maldonado, el Municipio trabaja en una Ordenanza en la cual se incluirá la creación de una agencia especializada para las inversiones.