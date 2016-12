65 mil vehículos todavía no cumplen con la revisión y matriculación en Quito

Para este diciembre, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), tenía prevista la revisión y matriculación de cerca de 80 mil vehículos. Hasta la fecha, solo 15 mil se acercaron a los centros de revisión por lo que prevén una fuerte asistencia durante los últimos días de este mes.

Según Mariela Veloz, directora de Matriculación de la AMT, desde el inicio de diciembre, los centros de revisión y matriculación vehicular de la capital se han mantenido con baja asistencia. Este es el último mes para cumplir con el requisito para los vehículos que no cumplieron con el trámite en la fecha prevista en la calendarización de 2016.



Todos los automotores que realizan la revisión y matriculación durante este mes lo hacen con el recargo de USD 25 Por no acercarse en el mes destinado para el número su número de placa.



Veloz informó que habrá atención hasta el próximo 29 de diciembre. Esto porque en esa fecha, el Servicio de Rentas Internas (SRI), cierra el año fiscal. “El SRI tiene conexión directa con el sistema de matriculación porque, para cumplir con el requisito, se verifica el pago al día de los impuestos”, dijo.



No matricular aún el vehículo no es el único problema, según la AMT. Veloz señaló que, desde enero a la fecha, se revisaron 415 mil vehículos. De estos, cerca de 45 mil no han registrado su matrícula por lo que no han terminado con su proceso.



Veloz dijo que está programado que el sistema entregue la última cita a las 16:30 del 29 De diciembre. Sin embargo, los centros de Quitumbe y Bicentenario dejarán ingresar a los vehículos hasta las 14:00. Pasada esa hora, los usuarios deben asistir a cualquiera de los otros seis centros de revisión de Quito.



La AMT recomendó acercarse lo más pronto posible a cumplir con este requisito. Veloz recordó que, para quienes no logren matricular el vehículo hasta fin de año, la multa en 2017 es de USD 100. Esto porque se cobra USD 25 por no cumplir con la fecha asignada en la calendarización, otros USD 25 por no cumplir con el trámite en 2016 y USD 50 Por no tener la revisión técnica vehicular.