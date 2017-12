Ordenanza contempla un registro para las bicicletas

Un registro de bicicletas y capacitaciones a los conductores, en temas de respeto a peatones y ciclistas, son dos temas que contempla la nueva ordenanza que prioriza a la caminata y al ciclismo como medios de transporte sostenible.

Según Elisa Puga, de Biciacción y participante en la elaboración de la ordenanza, el registro ayudará a generar una base de datos del uso de la bicicleta. “No debería ser un registro obligatorio ni convertirse en una especie de permiso de circulación. Es decir, no será necesario tener uno para ir en bicicleta”, señaló.



Una ventaja de este registro, según Biciacción, será la posibilidad de hacer un seguimiento más efectivo en el caso de las bicicletas robadas. “En los casos cuando se logró ubicarlas fue por el apoyo entre ciclistas en las redes sociales”, dijo.



Sobre el tema Daniela Chacón, concejala y quien presentó el proyecto de ordenanza en conjunto con los colectivos de ciclistas, señaló que la idea no es aumentar un trámite al uso de la bicicleta sino conocer cuántos ciclistas hay y cómo se mueven. “Es la mejor forma de planificar acciones”, señaló.



La Secretaría de Movilidad será la entidad encargada de planificar y ejecutar la nueva ordenanza. Para definir temas como el de la capacitación a conductores, como condición para matricular el vehículo, se conformarán mesas de trabajo desde la próxima semana.



Según Galo Cárdenas, quien ocupó la Silla Vacía en el Concejo Metropolitano como representante de los colectivos de ciclistas y peatones, es positivo que se capacite a conductores. “Lo que pasa en la ciudad es que no está en la cabeza de los conductores el que hay ciclistas en las vías. No saben cómo reaccionar cuando comparten la vía”, dijo.



La ordenanza plantea una pirámide de movilidad. Es decir, marca una jerarquía en la prioridad de atención hacia el peatón y a los ciclistas. Según Chacón, esta es una de las bases que se tomarán en cuenta para la capacitación, no solo para conductores, sino también para las escuelas.



La primera acción después de que el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, sancione la ordenanza aprobada, será la conformación de mesas de trabajo entre las entidades del Municipio y los colectivos de ciclistas y peatones, según la Secretaría de Movilidad.

Para Fausto Miranda, secretario de Movilidad, las mesas de trabajo se inician esta semana y se mantendrán durante todo el mes de enero.



La ordenanza contempla la conformación de una mesa en la que participarán cuatro representantes de la sociedad civil. Conforme a Chacón, el objetivo de esa mesa será la de vigilar el cumplimiento de los cronogramas de acciones y realizar sugerencias para concretar la aplicación de la normativa.



La metodología con la cual se conformará esa mesa se tratará en las reuniones previstas por la Secretaría de Movilidad. De acuerdo con Cárdenas, entre los colectivos aún no se ha trabajado en cómo seleccionar a sus postulantes pero iniciarán con una convocatoria mediante las redes sociales.



Una de las exigencias a la que dará seguimiento los ciclistas, es la de que la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) incluya en el diseño de sus obras, infraestructura para la facilidad de los peatones y ciclistas.



Mientras tanto, la Secretaría de Movilidad señaló que reforzará los controles para el respeto a las ciclovías y pasos peatonales. Como referencia, según datos de la AMT, durante el 2016 se emitieron 302 citaciones por invasión de las vías para ciclistas. En el 2017 la cifra aumentó a 719.



En contexto



Tras la aprobación de la ordenanza que prioriza la caminata y el ciclismo como formas de movilidad, el 14 de diciembre pasado, los colectivos que participaron en la elaboración de la normativa se plantean como empezar a concretarla en la ciudad.