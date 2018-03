El jueves 1 de marzo arranca la matriculación para las placas que terminan en 2

Desde mañana, 1 de marzo del 2018, los vehículos cuya placa termine en 2 tendrán un mes para cumplir con el proceso de revisión técnica y matriculación vehicular. Así lo informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) la tarde de este miércoles 28 de febrero.

Hasta la tarde y noche de hoy, los vehículos cuya placa termina en el dígito 1 podrán pasar la revisión y matriculación sin pagar multa. Según Mariela Veloz, directora de Registro y Administración de la AMT, desde mañana aplica una multa de USD 25 para quienes no cumplieron con esta obligación durante febrero.



Los datos de la AMT muestran que, durante el segundo mes de este 2018, 55 000 vehículos pasaron la revisión técnica vehicular y de ellos, 45 000 completaron el trámite con la matriculación.



Veloz indicó que, en los casos en los que no se completó la matriculación, los usuarios deberán sacar una nueva cita pero para asistir a los Centros de Matriculación de Quitumbe (sur) y Bicentenario (norte).



Desde este año, los usuarios ya no tienen que llevar los comprobantes de pago. Según Veloz, los costos cancelados son revisados en línea al acercarse a la revisión. Solo en el caso de quienes no cumplieron con el trámite en febrero deberán presentar el comprobante de pago de la multa por calendarización.



En Quito hay seis centros de revisión vehicular ubicados en Carapungo, San Isidro del Inca, La Florida, Guajaló, Guamaní y en el Valle de Los Chillos. Además hay dos centros de matriculación en Quitumbe y el Bicentenario.