Un conductor llevó sobre el capó de su vehículo a un hombre que le reclamó por chocarle

Un conductor ocasionó un incidente de tránsito en la avenida 6 de Diciembre y Río Coca, aproximadamente a las 19:30 del miércoles 7 de junio.

Segundo Mena, conductor de un taxi, aguardaba el semáforo en rojo en la citada intersección, cuando de pronto sintió que un vehículo le impactó en la parte posterior. "Me bajé para ver lo que pasaba y dialogar con el responsable, pero cuando me acerqué empezó a insultarme e intentó darse a la fuga".

Un incidente de tránsito se produjo en el norte de Quito. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO

Mena se lanzó sobre el capó del vehículo pues pensó que de esa forma evitaría que el conductor huyera, pero no lo logró. Según los testimonios, el hombre aceleró el automotor y se lo llevó sobre el capó por más de dos cuadras.

Otro taxista que observó el incidente siguió al infractor y le cerró el paso en el semáforo de la 6 de Diciembre y De Los Granados, en donde fue detenido por agentes de tránsito. "El señor intentó agredir a mis compañeros, le pedimos que nos permitiera realizarle la prueba de alcoholemia pero se resistió aduciendo ser guía penitenciario", comentó el agente de tránsito Víctor Manya.

Fue necesario incluso la presencia de policías para poder trasladar al conductor a un patrullero.

El afectado señaló que realizaría una denuncia puesto que estuvo en riesgo su vida. "A este señor no le importó nada, si bien es cierto no tengo más que golpes en la rodilla, no puedo permitir que por gente imprudente como él ocurran tantos accidentes", dijo Mena.



Durante una hora existió tráfico en ese sector, pues en una parte del carril izquierdo se encontraban los automotores involucrados.