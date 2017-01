En Quito se aplican 10 contraflujos para desfogar el tránsito de lunes a viernes

De lunes a viernes, en el centro y norte de Quito la Agencia Metropolitana de Tránsito aplica 10 contraflujos en los puntos más conflictivos para la movilidad. Se prevé que, con las nuevas obras viales, medidas momentáneas dejen de ser necesarias.

Según Julio Puga, director de Operaciones de la AMT, por las características geográficas de la ciudad, las vias y el crecimiento del parque automotor, los contraflujos ayudan a descongestionar los de botella que se forman a determinadas horas en las diferentes avenidas de la ciudad. "La aplicación de los contraflujos no ha permitido disminuir los tiempos de traslado. Eso permite menos tráfico y más tiempo para los ciudadanos", señaló.



Según la AMT, el Trébol y los túneles, por la congestión que generan, fueron los primeros puntos en donde arrancó esta medida. Actualmente, otras vías en las que se los aplica son la Simón Bolívar, Interoceánica, Túnel Guayasamín, Galo Plaza Lasso, Toledo, Autopista General Rumiñahui y Mariscal Sucre.



El contraflujo en el que se habilitó un carril más, a los dos normales, en el túnel Guayasamín, es el más reciente. Puga señaló que, en el caso de este, desde que se aplicó, se logró disminuir la cantidad de vehículos que se recalentaban mientras esperaban circular por el lugar. "Antes, diariamente, teníamos entre 8 y 10 vehículos averiados por ese motivo. Ahora tenemos entre uno y dos automotores diarios", dijo.



Para el 2017 aún no se tiene previsto la implementación de un nuevo contraflujo. Según Puga, de lo que se trata es de eliminarlos en la medida en que se habilitan las obras viales. "Un ejemplo es en el intercambiador de Carapungo. Allí se realizaba un contraflujo que ahora ya no es necesario. Con el de la Granados esperamos lo mismo", señaló.

Los contraflujos que funcionan de lunes a viernes en Quito son:



- Centro: Cinco de Junio y Rodrigo de Chávez hasta la intersección con la Venezuela y Ambato de 06:00 a 08:30 y en la tarde, de 17:00 a 20:00, en el sentido contrario.



- En la Benalcázar, entre Ambato y Bolívar de 06:00 a 08:30 en el sentido sur-norte.



- En la avenida Velasco Ibarra, desde el Trébol hasta el Coliseo Rumiñahui, de 06:00 a 08:30.



- En la Autopista General Rumiñahui, desde la Simón Bolívar, con un carril adicional para circular en el sentido Valle-Quito, desde Alma Lojana hasta el Trébol, de 06:00 a 08:30.



- En la Toledo y Madrid desde las 07:00 hasta las 08:30 para descongestionar el redondel.



- En la Interoceánica, desde Miravalle I hasta la avenida Simón Bolívar, en el sentido Quito-Valle, desde las 07:00 a 09:00.

- En la Interoceánica y 6 de Diciembre, en el Túnel Guayasamín, en el sentido Valle-Quito de 07:00 a 09:30. En la tarde, de 16:00 a 20:00 en el sentido Quito-Valle. En este punto se habilitó un tercer carril de circulación. De 06:00 a 07:00, en el túnel Guayasamín, hay dos carriles para el sentido Valle-Quito y uno para el sentido contrario. Mientras que de 09:30 hasta las 11:00 hay dos carriles para subir desde los Valles hacia Quito y uno en el sentido contrario.



- En la Mariscal Sucre, desde el túnel de San Diego hasta el redondel de Miraflores de 06:00 a 08:30, en el sentido sur-norte. En la tarde se realiza en el sentido contrario de 19:00 a 20:00.



- En la Galo Plaza Lasso, desde la Capitán Ramos hasta el Labrador, de 07:00 a 08:30 para el sentido sur-norte.



- En la Simón Bolívar, desde el ingreso a la Ruta Viva hasta Guápulo, de 07:00 a 08:30.