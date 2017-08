Pugna interna en el Gobierno y en Alianza País se agrava

Los mensajes en Twitter del expresidente Rafael Correa, el comunicado del vicepresidente Jorge Glas y las declaraciones públicas del Primer Mandatario, Lenín Moreno, caldearon el ambiente político en el país, este 2 de agosto del 2017.

Por la mañana, el primero en manifestarse fue Correa, a través de Twitter. Dijo que el proceso de diálogo nacional que se impulsa en la actualidad representa un “reparto de la patria”. Esto porque supuestamente se está pactando con grupos políticos de la oposición, como el extinto Partido Roldosista Ecuatoriano, ahora Fuerza Ecuador.



Correa incluso dijo que Alianza País debiera desaparecer si no denuncia estos actos. Habló de un cinismo, “traición” e incluso de mediocridad. Jorge Glas, en cambio, hizo eco de parte de estos mensajes y fue más allá. Aseguró que se está construyendo un escenario propicio para la “corrupción institucionalizada”.



Y que el actual Gobierno ha manipulado las cifras económicas, para tratar de establecer que el anterior Régimen manejó mal las finanzas públicas. “El Presidente Moreno conocía muy bien las cifras, porque fue parte del Gobierno (…) Fue candidato y defendió para ganar la presidencia la gestión de Rafael Correa”.



Lenín Moreno, en cambio, pidió que no se confunda la traición con decir la verdad y ser transparente. Tampoco que se trate de quitar valor al proceso de diálogo nacional que se está impulsando, por ejemplo, con el sector indígena.



“En que parte del ideario (de Alianza País) se dice que no debo dialogar con los hermanos indígenas. Yo lo advertí hace más de un año en una carta en la que dije que hay acercarse a los hermanos indígenas”, comentó en el marco de una reunión con los prefectos del país.



Sobre los casos de corrupción en los que han sido señalados colaboradores de su Gabinete, el Presidente dijo que iba a manifestarse. Que sí tomará decisiones. “¿Que si tengo una opinión personal? Claro que la tengo, pero un mandatario tiene que ser honesto en cumplir con la tarea de dejar que cada función se exprese independientemente”.



Mientras esto ocurría en Carondelet, en la Asamblea Nacional, un grupo de oficialistas se convocaron a una reunión de última hora en la sede de Alianza País, en el norte de Quito. Y para mañana también se ha convocado a una cita de todo el bloque. La convocatoria la hizo el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano.



En la reunión de hoy se espera que se analice el tema y se de un pronunciamiento oficial. De forma previa, algunos legisladores de Alianza País y también de la oposición hicieron una primera lectura de lo que ha ocurrido.



Daniel Mendoza. Legislador de AP-MUP



“Es una realidad compleja que está viviendo el país y cada funcionario tiene la libertad de expresarse. Esperemos a ver qué sucede en las próximas horas. Como en todas las familias puede haber discrepancias, habrá que ver si estas discrepancias son salvables o no. Lo que hay que entender es que es hora de apoyar la estabilidad del país. Y esto se hace con la estrategia de diálogo que el presidente Lenín Moreno ha planteado y que venimos apoyando desde el inicio. Pero el diálogo sin claudicar en los principios revolucionarios y conservando lo que ha sido el proceso”.



Marcela Aguiñaga. Legisladora de AP



“Nuestros valores y principios no son negociables. Alianza País nació hace más de diez años justamente como rechazo a la corrupción institucionalizada, a la gobernanza a través del entreguismo, al reparto del país en cuotas de poder y a todo lo que representa la recalcitrante partidocracia. Por eso en consecuencia con nuestros ideales no podemos permitir que hoy se pretenda cogobernar con los representantes de la crisis moral y económica como la que vivimos en la época del bucaramato. Por respeto a la militancia, a nuestros principios y al Ecuador exigimos coherencia ideológica y total rechazo a que en nombre de la revolución ciudadana se intente volver a prácticas del viejo país”.



Silvia Salgado. Legisladora AP-Partido Socialista



“Es público mañana (jueves, 03 de agosto) hay una reunión del bloque de Alianza País y de los aliados en la Asamblea. Ahí se va a analizar esta situación y tendremos una posición. De todas maneras, como Partido Socialista estamos convocados para analizar y tomar una posición que será convocar a que se supere el conflicto interno y a ver más allá del conflicto de los líderes. Ver los intereses del país. Como fundadores de la revolución ciudadana nos corresponde precautelar el proceso”.



Patricio Donoso. Legislador de Creo



“Eso que ha dicho el presidente Moreno de que va a tomar decisiones, me imagino tiene mucho que ver con aquello de hacer una cirugía profunda a la corrupción. Nosotros desde el punto de vista legislativo como asambleístas estamos insistiendo en el llamamiento al juicio político al señor Glas y como movimiento reiteramos que pedimos su renuncia”.

Wilma Andrade. Legisladora de la ID



“Nosotros hemos hecho ya un comunicado público, precisamente nosotros pedimos que el Presidente de la República le retire la confianza y le pida la renuncia a la Vicepresidencia de la República. Al Fiscal le pedimos que acelere los procesos porque su lentitud nos está llevando a incertidumbre frente a todos los hechos que se evidencian, desde los Panamá Papers hasta ahora los audios que se difunden”.



Roberto Gómez. Legislador de Creo



“Nuestra posición es que Moreno no puede demorarse más en pedirle la renuncia a Glas, todo el escándalo de corrupción está salpicando al actual Gobierno. Tampoco puede desmarcarse de las responsabilidades de no haber dicho la verdad de la deuda. Hay una sola opción que está en manos del señor Moreno y es pedirle la renuncia al señor Glas y exigir a las autoridades de control, la Fiscalía y la Función Judicial que hagan su trabajo de manera ágil”.



Encarnación Duchi. Legisladora de Pachakutik



“Exigirle al presidente que ya tome decisiones respeto al Vicepresidente, porque ahora al menos ya existen más pruebas y más que nada eso está causando malestar a la sociedad ecuatoriana. Le pedimos al Vicepresidente que se tome un tiempo en cuanto a sus funciones”.