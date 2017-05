Publicista brasileño afirma Odebrecht le pidió asesorar campaña Alan García

El publicista brasileño Joao Santana declaró que la empresa brasileña Odebrecht le pidió asesorar la campaña electoral del expresidente Alan García con miras a las elecciones generales del año pasado en Perú, informaron este viernes, 12 de mayo, medios locales.

De acuerdo con el testimonio grabado en video que dio Santana en marzo pasado ante el juez brasileño Sergio Moro, difundido hoy por el portal en internet del diario El Comercio del Perú, el publicista afirmó que no aceptó asesorar la campaña de García porque ya estaba en marcha el proceso de investigación por el caso Lava Jato en Brasil.



"También intentaron introducirme, pero yo no acepté que asesorara dos campañas. Una en Ghana, del presidente John Dramani Mahama, y que también asumiera la campaña del expresidente Alan García en las últimas elecciones en Perú. Pero no quise", declaró Santana.



El empresario agregó que Odebrecht le insistió "profundamente" para que aceptara el encargo sobre García.



Tras difundirse la información, Alan García señaló en su cuenta en Twitter que los presuntos vínculos con Santana y Odebrecht son "especulaciones".



"Jamás tuve relación con el publicista Santana ni con Odebrecht sobre oferta de asesoría en el 2016", aseguró.



El exgobernante añadió que siempre rechazó "la presencia de extranjeros en la política peruana, ni lo hubiera aceptado".



García declaró el jueves que nadie puede decir que le ha entregado dinero ilícito de alguna empresa brasileña, en respuesta a la mención sobre él que han hecho investigados por el escándalo de corrupción en Brasil.



El exmandatario (1985-1990 y 2006-2011) regresó este miércoles a Lima desde España, donde vivió en los últimos meses, y afirmó que está a disposición de las autoridades judiciales de su país.

"No tengo a nadie que haya dicho jamás o que haya hecho una mención, nadie se atrevió a decir: yo le he entregado algo a Alan García", dijo.



García es investigado por la Fiscalía peruana, en forma preliminar, por un presunto tráfico de influencias por el soborno supuestamente entregado por Odebrecht a exfuncionarios para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.



En Perú, la Fiscalía investiga los sobornos entregados por Odebrecht por 29 millones de dólares en un periodo que comprende el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), el segundo Gobierno de García (2006-2011) y el de Ollanta Humala (2011-2016).



En las investigaciones en Brasil, el exministro brasileño José Dirceu señaló que García fue una pieza clave en los negocios que representó en Perú, ante lo que el expresidente peruano respondió que no tiene "nada que ver en los negocios" que hiciera este.



Dirceu, condenado por corrupción en Brasil, hizo tareas de lobby en Perú a favor de las brasileñas Galvao Ingeniería y Engevix.



Sin embargo, los primeros detenidos en Perú vinculados a los sobornos de Odebrecht fueron exfuncionarios y el exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, durante la gestión de García, por recibir supuestamente coimas por la concesión de las obras de la Línea 1 del Metro de Lima.



García dijo que en las denuncias por este caso "aparecen funcionarios menores, un viceministro, que pide dinero, pero los crímenes y los delitos son personales".



El también líder del Partido Aprista Peruano (PAP) volvió a negar que las iniciales "AG" que aparecen en agendas de Marcelo Odebrecht en relación a un proyecto de irrigación en Perú se refieran a él.