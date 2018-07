Las pruebas de buses eléctricos comenzarán la próxima semana

LEA TAMBIÉN

En los estacionamientos del parque La Carolina se presentaron la mañana de este jueves, 19 de julio del 2018, tres buses eléctricos de la marca china BYD, que estarán a prueba dos meses en Quito, a cargo de la compañía UnitransQ.

Dos comenzarán a funcionar desde el martes 24 de julio, se informó en BYD. El tercero ya empezó el martes de la semana anterior (10 de julio) en la ruta El Condado - Asamblea Nacional.



Se trata de vehículos que no producen emisiones, de última generación, que promueven energías limpias y renovables. Uno es articulado para 160 pasajeros parados y sentados. Los de 12 metros de longitud tienen capacidad para 80.



Las unidades operarán con las cooperativas Transplaneta, Tranzeta y Translatinos. Cubrirán las rutas del centro y sur de la urbe. Por ejemplo, el Centro Histórico, la Universidad Central, El Camal, Beaterio, El Recreo, La Argelia, La Ferroviaria, etc.



El objetivo es cubrir la diversidad de geografías de Quito para probar la potencia de los carros eléctricos, "que ya estuvieron en Guayaquil, Loja, Cuenca e incluso la capital pero en el corredor Central Norte, en la ruta desde La Ofelia hasta La Marín".



Durante la presentación de esos carros se expuso las especificidades técnicas. Son eléctricos al 100%, tienen un sistema operativo (software) especial que impide la apertura de puertas mientras está en movimiento. También impide a los choferes que excedan los límites de velocidad.



Poseen asientos ergonómicos que se adaptan al peso y estatura del conductor. Cuentan con cámaras de seguridad, aire acondicionado y no generan ruido.



Asimismo, durante el evento se explicó que la compañía Águila Dorada realiza las pruebas con un bus de 12 metros de longitud, cuyo piso es bajo y está casi al mismo nivel de las aceras. El objetivo es brindar un servicio inclusivo para personas de la tercera edad y con discapacidad. Este cubre la ruta El Condado - Asamblea.



Jorge Yanez, dirigente de los gremios de transportistas, manifestó que actualmente hay un retroceso en el sistema de transporte de la capital. "En los dos meses de prueba, queremos ver la verdadera realidad de la producción energética de estos carros en cuestas y en el traslado de la gente".



También se busca evaluar costos para conocer cuánto se invertirá en la adquisición y mantenimiento de las unidades de transporte.



La concejala Daniela Chacón manifestó que el objetivo es brindar transporte de calidad a los usuarios. "Se puede soñar con una ciudad más humana (...) Me alegra la voluntad del sector privado de invertir".