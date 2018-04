Una prueba de vida exigen familias de dos secuestrados

LEA TAMBIÉN

La nula información sobre las condiciones de vida y el paradero de Katty Vanessa Velasco y Óscar Villacís abruma a sus familias. “Les pedimos una prueba para saber si siguen vivos o no”, rogó este lunes, 23 de abril del 2018, un allegado de la pareja, cuyo secuestro se supo la semana pasada.

“No me los mate, por favor”, pedía la madre de Óscar, mientras abrazaba la foto de su hijo.



Este lunes se cumplieron seis días desde que el ministro del Interior, César Navas, revelara un video sobre la pareja cautiva. Sin embargo, el hecho habría ocurrido entre el 11 y el 12 de este mes, en la frontera.



Desde entonces, ni las autoridades ni las familias tienen más información sobre ellos.



“Los días son largos sin noticias de mi hermano y mi cuñada. Venimos a hablar con el ministro Navas para que nos informe si sabe algo más, pero conocen lo mismo”, dijo la hermana de Óscar, quien permitió

que la fotografiaran, pero que no se citaran sus nombres.



Ella, junto con otros parientes, llegó este lunes desde Santo Domingo de los Tsáchilas a Quito para hablar con el Ministro del Interior. La cita se realizó en privado. Tras la reunión, los familiares se mostraron decepcionados, pues esperaban que el Gobierno tuviera nuevas noticias sobre la pareja. “Todo está en pistas, pero ‘Guacho’ no se ha comunicado”, dijo una familiar.



Navas, más temprano, explicó cuál ha sido el trabajo de la Policía en esta primera semana de conocido el plagio. Indicó que los agentes han tratado de establecer contacto con los secuestradores, pero hasta este lunes no fue posible. “Esto muestra que no hay la voluntad de entregarlos”.



Esa falta de comunicación con los captores también ha impedido que el Estado conozca cuáles son sus demandas.



En el caso del equipo periodístico de EL COMERCIO, ‘Guacho’ solicitaba el intercambio con tres de sus milicianos y la ruptura de un acuerdo binacional entre Ecuador y Colombia para combatir el crimen organizado en la frontera.



Tras la muerte de los periodistas, el presidente Lenín Moreno dijo que tampoco hubo voluntad para devolverlos.



Con las dos nuevas víctimas, Navas no solo desconoce las exigencias sino que ha anunciado la postura del Estado: no se negociará con “la paz”.



Este lunes, el funcionario informó que Quito pidió a Bogotá que intensificara la presencia policial y militar en la frontera. Ecuador ha hecho lo mismo.



Por otro lado, los familiares envían más mensajes con la esperanza de ser escuchados. “Les suplico, no les hagan daño. Por favor, comuníquense”, pedía entre sollozos la madre de Óscar. La mujer contó que su hijo es alegre, un buen padre y un buen hijo. “Él es inocente, no tiene nada que ver con este conflicto”, decía.



Su esposo está hospitalizado desde hace siete días. “Él está grave, se muere si algo le pasa a nuestro hijo”. Katty Vanessa tiene una hija, quien llora todos los días y pregunta por su mamá. “No sabemos qué decirle, solo podemos orar para tener fuerzas”, cuenta la madre de Óscar.



Hasta el momento, la Policía no tiene información precisa sobre el lugar y las circunstancias del secuestro. El único dato es que el plagio pudo haber ocurrido en Puerto Rico, un caserío colombiano ubicado frente a Mataje. Así lo señaló Ramiro Mantilla, comandante de la Policía Nacional.



Puerto Rico, que forma parte del área rural de Tumaco, es una zona donde el Frente Óliver Sinisterra, liderado por ‘Guacho’, ejerce influencia.



Sin embargo, este es solo un punto en el mapa donde se mueve el grupo armado.



Sus operaciones incluyen el territorio ecuatoriano y van desde Carchi hasta el extremo norte de Esmeraldas, frente a las costas del Pacífico.



Este dato consta en una investigación que la Fundación Ideas para la Paz, de Colombia, revelara la semana pasada.



Los investigadores han documentado el fortalecimiento de este grupo armado desde su aparición, entre agosto y septiembre del 2017 hasta abril de este año. Su nacimiento se produjo en El Alto Mira, en Tumaco, Colombia.



Las acciones que el Frente Óliver Sinisterra ha ejercido en ambos lados de la frontera son amenazas a pobladores, enfrentamientos, extorsiones, secuestros, ataques contra la infraestructura, tráfico de armas, fabricación y tráfico de cocaína y asesinatos.



Desde octubre del 2017 hasta la actualidad, el grupo ha realizado 18 ataques, tanto en territorio colombiano como en el lado ecuatoriano.



Estos atentados tienen que ver con la instalación de minas antipersonales en el poblado de Vallenato (Tumaco) y la incineración de dos buses en la vía Pasto-Tumaco.



En Ecuador intentó volar una torre de energía en Viche, una población esmeraldeña.



Pero antes, el 20 de marzo, atacó a una patrulla militar. Cuatro militares murieron.



Además, es señalado por el asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra.



Sus cuerpos todavía no han sido recuperados, pues el 16 de abril los armados suspendieron la entrega de los restos.