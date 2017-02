Proyecto urgente para condonar deudas

A cinco días de elecciones, el presidente de la República, Rafael Correa, envió a la Asamblea, con carácter de económico urgente, el proyecto de ley para condonar los intereses a deudores del Banco Nacional de Fomento (BNF).

La propuesta llegó este martes 14 de febrero al Consejo de Administración Legislativa (CAL) y se denomina Ley Orgánica para la Reestructuración de la Deuda de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional.



Correa, a través de Twitter, mencionó el viernes pasado que envió una “ley para condonar costas, gastos, recargos e intereses de las operaciones de crédito del Banco de Fomento hasta USD 20 000”.



En efecto, en el artículo 11 del documento recoge esta propuesta y precisa que el beneficio aplicará siempre y cuando los deudores paguen, al menos, 10% del saldo de capital, dentro de un plazo de 150 días (cinco meses) a partir de la vigencia de la ley.



En mayo del año pasado, por decreto presidencial del 2015, se creó BanEcuador y el BNF empezó un proceso de liquidación voluntario.



El reciente proyecto de ley se refiere solo a los clientes del BNF en liquidación y no a la cartera de crédito que maneja BanEcuador. Ambas son entidades distintas, aclaró ayer esta última entidad.



Daniel Mosquera, subgerente de Ejecución de Operaciones del BNF, señaló que el Directorio decidió que la entidad en liquidación se quede con cartera vencida conformada por: cartera reestructurada con calificación E, con más de 60 días de vencimiento; la cartera original con calificación E; las operaciones de remates a plazos y el 50% de la cartera castigada que no se transfirió a BanEcuador.



Es decir, en el BNF se quedaron cerca de 31 500 operaciones o crédito, cuyo capital asciende a USD 139 millones, sostuvo Mosquera.



El funcionario aseguró que, según cifras preliminares, el número de operaciones crediticias que se enmarcan en el proyecto de Ley y que podrían ser condonados los intereses llegan a 17 000, lo que abarca unos USD 40 millones.



De aprobarse la reforma, los clientes beneficiados con la reforma tendrán, además, la posibilidad de reestructurar o refinanciar sus deudas.



Las condonaciones con esta entidad que atendía al sector agropecuario tienen un largo historial. Entre 1988 y 1998 se registraron ocho programas de condonación de deudas con el BNF, según un estudio de Banca de Desarrollo para el Agro. En el 2011 se aprobó el proyecto de Ley de Rehabilitación de los Productores Agropecuarios.



Y en el 2015 la Asamblea incluyó un artículo en la Ley de Remisión para condonar intereses de deudas con este banco estatal, por créditos de hasta USD 15 000. Esa reforma benefició a unos 46 000 clientes.



El asambleísta de Alianza País, Virgilio Hernández, señaló que el proyecto de ley no es parte de la campaña electoral del oficialismo. “De ser así, el proyecto se hubiera presentado mucho antes, cuando se inició la campaña electoral”.



El asambleísta independiente Franco Romero, candidato para la misma dignidad por Creo, cuestiona a Hernández al señalar que el proyecto tiene “carácter político electoral...No creo que esté bien que faltando cinco días para las elecciones se presente este tipo de proyectos con carácter económico urgente”.