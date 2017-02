Por trabajo y por ser de otra provincia madrugaron a votar

A los recintos electorales del norte de Quito, desde las 06:30 de este domingo 19 de febrero del 2017, delegados de mesa y los primeros votantes empezaron a llegar. En los exteriores las personas poco a poco se amontonaban hasta que les permitieron ingresar.

A las 07:00 se abrieron las puertas del Colegio Alfonso del Hierro, en Cotocollao, y se empezaron a completar las mesas. Mientras tanto se iban formando las filas de quienes deseaban sufragar temprano. Entre los más madrugadores estuvieron quienes se olvidaron de cambiar de domicilio para sufragar.



María Cabascango cuenta que es la primera vez que vota tan temprano. Hace ocho años se mudó a Otavalo, pero nunca notificó el cambio, así que madrugó para cumplir con su deber y volver a su casa.



Algo similar le ocurrió a Marlon Andrade. Él trabaja en la zona de Los Bancos como guardia y por su horario tuvo que venir solamente a presentarse.



A los recintos ubicados en el norte de Quito también llegaron quienes tienen como costumbre ser los primeros en votar. En la Unidad Educativa Mena del Hierro, (Cotocallao) las puertas se abrieron pocos minutos después de las 07:00. Allí también poco a poco se fueron formando las mesas, mientras los votantes aguardaban en la fila.



Jorge Cadena fue el primero en votar en su recinto ubicado en la Mena Del Hierro. Para él, es una tradición venir a las 07:00, ya que dice es "una responsabilidad" y también porque debe ir a su trabajo. Otros votantes llegaron para acompañar a sus hijos que fueron seleccionados para ser parte de las mesas.



En otros sectores de la ciudad ocurrió algo parecido. Las puertas se abrieron a las 07:00 en el Colegio Municipal Quitumbe, al sur de Quito. El plantel educativo es recinto electoral durante este domingo. Aunque las personas empezaron a ingresar, las urnas no estuvieron habilitadas sino hasta las 07:17. En esta unidad educativa están habilitadas para sufragar cerca de 6 000 personas.



Por eso se conformaron 20 juntas, en las cuales deben participar cerca de 300 personas. Así lo informó la coordinadora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rosario Molina. Uno de los primeros en votar fue Humberto Melo. El hombre, de 65 años, llegó solo al recinto y relató que es una costumbre votar en las primeras horas.



Así lo hizo en la elección anterior y hoy no fue la diferencia. Trajo su propio esfero y relató que no demoró ni dos minutos. Un tiempo similar tardó María Arellano. Ella llegó con sus dos hijas. Ellas también sufragaron a las 07:20. Viven en Chillogallo, a cinco minutos del recinto, y cuentan que llegaron temprano para aprovechar el día, pues a las 09:00 tienen misa y luego esperarán en familia los resultados.



Entre los asistentes también hubo personas que trabajan este domingo 19 de febrero y por eso requerían votar lo más pronto posible. Uno de ellos Carlos (no dio su apellido). Él es guardia de seguridad de una ferretería. Su entrada normalmente es a las 07:00 pero por hoy el ingreso se aplazó una hora.



Además de los votantes, al recinto también llegaron veedores de partidos políticos. Desde las 06:30 los representantes de Alianza País estuvieron en los interiores del recinto. Roberto Campoverde es uno de los coordinadores de l agrupación y explicó a este Diario que 109 personas se movilizaron en todos los recintos de la zona Quitumbe. "La idea es observar que no existan anomalías, por eso nos mantendremos a cuatro o cinco metros de las juntas", señaló.