La Pro forma llega al CAL y comienza el análisis

La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional comenzará el tratamiento de la Pro forma presupuestaria 2017 a partir de este miércoles 16 de agosto. El pasado lunes, la Asamblea recibió el documento para su análisis.

El presidente de la República, Lenín Moreno, reconoció a fines del mes pasado que la situación económica del país es difícil y que las decisiones que se adoptaron en la ad­ministración anterior fueron poco mesuradas.



A los asambleístas les corresponde dar su aval a un documento que refleja un déficit de USD 4 700 millones y un endeudamiento agregado a junio del 43,28% del Producto Interno Bruto. Es decir, más arriba del límite del 40% que establece el Manual de Finanzas Públicas.



El presidente de la Asamblea, José Serrano, convocó a una reunión del Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) mañana, a las 14:00, para conocer el texto de la Pro forma 2017.

Según Patricio Donoso, integrante del órgano, se remitirá el documento a la Comisión de Régimen Económico.



El cumplimiento de la meta de recaudación tributaria y petrolera, la reducción de los gastos y el financiamiento para cubrir el déficit y deudas anteriores son los temas que más inquietud han generado entre analistas, empresarios y legisladores.



Para la revisión de estos y los demás temas dentro de la Pro forma, Pabel Muñoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico, explicó que ya se contactó con las autoridades del frente económico y de otras entidades del Estado. Está previsto que comparezcan esta semana.



El primer día participarán los representantes del Ministerio de Finanzas, la Secretaría Nacional del Planificación (Senplades) y del Banco Central del Ecuador, quienes analizarán la situación macroeconómica.



Mientras que el segundo día se tratará el tema de inversión pública y generación de ingresos. Para ello, comparecerán autoridades de Servicio de Rentas Internas, Aduana y Ministerio de Hidrocarburos. El viernes lo hará Senplades.



Una vez que concluyan las comparecencias de las diferentes entidades públicas, la mesa elaborará el informe sobre la Pro forma.



Muñoz espera que la Comisión vote el texto el jueves 24 de agosto, en Manabí. Esta medida, en territorio, es

un pedido del legislador Carlos Bergman.



El texto se enviará a la Presidencia de la Asamblea el viernes 25, desde ese momento hay 48 horas para convocar al Pleno. Muñoz dijo que el plazo para tratar el tema vence el 2 de septiembre.



Según el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Pro Forma se votará en un solo debate. Su aprobación se logra con la mitad más uno de los legisladores, es decir, 69.



La Asamblea solo podrá hacer observaciones en cuanto a ingresos y gastos. No se pueden hacer cambios al monto global.



Optimismo por la recaudación de impuestos hasta fin de año



Los ingresos tributarios en la Pro forma 2017 aumentan cerca de un 6% comparados con el presupuesto devengado del año pasado.



Para Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, la meta de USD 14 760 millones en recaudación (incluye impuestos y aranceles) estaría sobrestimada.



Entre enero y julio, según datos de la ejecución presupuestaria de Finanzas, hubo una recaudación de USD 8 296 millones. Cada mes, en promedio, fueron USD 1 100 millones. Si la tendencia se mantiene se recaudaría menos de lo previsto en la Pro forma, según Carrera.



Para el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, la cifra de la Pro forma se alcanzará gracias a una mayor recaudación de tributos a causa de la recuperación económica del país. Recalcó que no existirá incremento en impuestos.





Gasto en sueldos crecerá ­cerca del 4% en el 2017



En el Presupuesto devengado del 2016, el monto llegó a USD 8 870 millones y para este año se prevé un incremento cercano al 4%.



Para David López, jefe técnico de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), las acciones previstas por el Ejecutivo son mínimas.

Las decisiones del Gobierno han sido tomadas como una señal de cambio en el manejo económico, desde varios sectores.



El presidente Lenín Moreno anunció el lunes una baja del 10% en los sueldos de los servidores del nivel jerárquico superior, lo que representa USD 34 millones anuales.



La CCQ propuso un ajuste de entre el 5% y el 10% de la nómina del Estado, con lo que ahorraría, al menos, USD 900 millones en un año. López cree que la reducción debe hacerse incluso en las empresas públicas y Gobiernos autónomos.



Obligaciones pendientes ­reducen ingresos de petróleo



En este año, el precio del crudo se ha recuperado frente al del 2016, cuando el costo promedio del barril de petróleo llegó a los USD 35.



No obstante, el país no se beneficiaría de este incremento debido al ajuste de la producción que debió hacer para cumplir con el acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que busca mejorar los precios en el mercado internacional. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, ha manifestado que el país percibirá ingresos petroleros gracias a la reducción en los costos de producción y que se han renegociado las tarifas con empresas privadas.



Pese a estos esfuerzos, aseguró Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, el Fisco no percibirá ingresos petroleros porque deberá pagar atrasos a las empresas, preventas petroleras, entre otros rubros.



Pago de capital de deuda ­crece 54% en este año



El pago de amortizaciones alcanzará USD 7 034,1 millones hasta el cierre de este año, según datos de la Pro forma. Esto es USD 2 467 millones más que lo pagado el año pasado, según datos de la ejecución presupuestaria.



En lo que resta del año falta por pagar USD 5 038 millones. El resto ya canceló durante el primer semestre. Ante la actual situación, el Fisco deberá adquirir deuda para cumplir con sus obligaciones.



Entre las amortizaciones que se deben pagar están las de emisiones de bonos de los últimos cuatro años.



Además, el Gobierno debe cubrir el déficit fiscal. Sumado todo ello, las necesidades de financiamiento llegan a USD 12 000 millones para este año.



El año pasado, el financiamiento fue menor, según la ejecución presupuestaria-