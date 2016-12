USD 600 millones por preventa petrolera ingresaron a las cuentas del Ministerio de Finanzas

En los últimos ocho días el Ministerio de Finanzas recibió USD 600 millones por preventas petroleras. El rubro se registra en la cuenta denominada "Ventas anticipadas y por convenios con entidades del sector público no financiero".

Los ingresos de esta cuenta aumentaron de USD 1 545 millones a USD 2 145 en una semana, según datos con corte al 27 de diciembre del 2016 que constan en la ejecución presupuestaria de la página web de Finanzas.

A inicios de diciembre del 2016, Petroecuador firmó dos nuevas preventas por USD 900 millones, de acuerdo a la información consignada en el prospecto de la última emisión de bonos estatales en el mercado internacional.



El primer contrato es por cinco años para la compra y venta de crudo con PTT Trading International de Tailandia y que incluyó pagos iniciales por USD 600 millones. El segundo contrato se firmó con la empresa Oman Trading Internacional (OTI), por la compra y venta de fuel oil por 30 meses, con un pago inicial de USD 300 millones.

El exministro de Finanzas, Fausto Herrera, confirmó el pasado 18 de diciembre que esa Cartera de Estado autorizó, mientras aún estaba en el cargo, a Petroecuador firmar esas dos preventas petroleras.



Herrera había anunciado el 11 de noviembre del 2015 en una entrevista con este Diario que no habría más preventas petroleras durante el 2016 a fin de dejar saneadas las cuentas para el próximo Gobierno.



Sobre esas declaraciones, el exfuncionario dijo la semana pasada que no podía dar más detalles "porque aún no se habían efectivizado las operaciones".