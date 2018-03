El 11% del presupuesto para vialidad se ha ocupado en reparaciones por lluvias

Cerca de USD 35 millones de los USD 300 millones que se presupuestaron para el mantenimiento vial de este 2018 se han utilizado para reparar los daños que -hasta el momento- han causado las lluvias en carreteras y puentes de Ecuador.

El anuncio lo dio el ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Paúl Granda, la mañana de este martes 13 de marzo del 2018.



El Ministro aseguró que la mayoría de los trabajos fue preventivo, por lo que hasta el momento el 98% de la red vial estatal está habilitada. “Eso no quiere decir que no existan trabajos por hacer. Hay muchos retos, como el mejoramiento de las vías Quito – Guayaquil, Guayaquil – Machala, la alianza público-privada de la vía Chongón – Santa Elena, entre otras”.



Sin precisar montos de cuánto se gastó en la época lluviosa pasada, Granda afirmó que fue una cantidad menor a la que se utilizó en este año. “Hemos venido actuando dos meses antes de que se inicie la temporada invernal, porque las consecuencias hubiesen sido más graves”.



Los gobiernos provinciales se sumaron a esta inversión en casos puntuales como las afectaciones en las vías Calacalí – Río Blanco y la Alóag – Santo Domingo. Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha, anunció que solo en la intervención del reciente deslizamiento en el km 54 de esta última carretera se gastaron cerca de USD 180 000.



“Los estudios iniciales nos mostraban la necesidad de abrir una variante (que se tuvo que abrir para dar paso en ese sector) y en este momento se está analizando el talud, que no fue identificado en un estudio realizado el año anterior”.



De los 85 taludes que mostró esa evuluación, recordó Baroja, 27 se identificaron como los más vulnerables. “Esperemos que baje la estación invernal para trabajar todos los taludes”, señaló Baroja.



Si las lluvias continúan, el MTOP indicó que se mantienen activos 366 equipos y 178 microempresas viales en cada zona, para atender posibles nuevas emergencias.



Baroja informó que la concesión para la administración de la vía Calacalí - Río Blanco se adjudicará en un plazo máximo de tres semanas a una empresa mixta.