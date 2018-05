Lenín Moreno: Definitivamente hay que abandonar la cuadratura del socialismo del siglo pasado

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno instó el jueves, 17 de mayo del 2018, a los empresarios a apostar por la unidad para afrontar los retos de un mundo globalizado, cuestionó sistemas políticos pasados y apostó por un socialismo moderno.

"En un mundo globalizado, los países de la región no podemos actuar solos. Juntos debemos descubrir encuentros, coordinar acciones y proponer soluciones como un bloque", dijo el Mandatario en la inauguración del I Foro Empresarial Andino 2018, organizado por el Ministerio local de Industrias y Productividad.



Invitó a los asistentes a pensar en los beneficios conjuntos para tres sectores: el empresarial, el estatal, y para los millones de ciudadanos de la región, que consideró "lo más importante".



El Jefe de Estado destacó la importancia del diálogo para el avance de los pueblos y cuestionó sistemas políticos pasados.



"Pienso que la cuadratura del socialismo del siglo pasado, definitivamente hay que abandonarla. El socialismo nuevo y moderno es inclusivo", comentó.



Moreno consideró que se debe apuntar a una economía que impulse la competitividad, que genere crecimiento económico "solidario y beneficie a aquel que más lo necesita y menos tiene".



Avanzó que en el foro se desarrollarán temas como la generación de empleo, el incentivo y fortalecimiento del sector productivo y empresarial, además de temáticas que proporcionen bienestar a las personas.



Moreno llamó a los participantes a apoyar a la juventud y dijo que "uno de los puntales del desarrollo es la fuerte mano de obra de millones de jóvenes que inician su vida laboral".



En la cita se abordará el tema de la inversión como factor de crecimiento económico, pues "la inversión con visión social, no solo genera plazas de empleo, si no también intercambio de conocimientos".

Aprovechó su discurso para recalcar la importancia del desarrollo fronterizo y el desafío de "atender a los pobladores de este sector con más políticas y programas de desarrollo".



Según el Ministerio de Industrias, el foro empresarial, que concluirá el 18 de mayo, reúne a expertos de los países de la subregión, entre los que se destacan la ministra de Trabajo de Guatemala, Leticia Teleguario, y el viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Industrias, Comercio y Turismo de Colombia, Daniel Arango.



Se prevé que el Foro sea un espacio de socialización de las mejores prácticas empresariales en temas de empleo, inversión y fortalecimiento de capacidades del sector productivo y empresarial de la región andina.



Los expertos tratarán temas relacionados al rol del sector privado en el desarrollo productivo de los países y sus cadenas regionales; la inversión como factor de crecimiento económico; los incentivos para la inserción de los jóvenes en el empleo; y, aspectos importantes del desarrollo de las zonas fronterizas.