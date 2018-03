Presidente de Italia vota en Palermo, entre polémica por error en papeletas

El presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, votó hoy en la ciudad siciliana de Palermo (sur) en las elecciones generales que celebra el país, en medio de una polémica por un error en la impresión de 200 000 papeletas.

El jefe de Estado depositó su voto en un colegio electoral situado en el centro de Palermo en torno a las 08:35 hora local (07:35 GMT), según informan los medios italianos.



En Palermo se produjo un error en las papeletas que provocó retrasos y obligó a algunos electores a esperar para poder votar.

En 200 000 papeletas, algunos nombres de los candidatos no eran los correctos.



El fallo fue descubierto durante la madrugada y la delegación del Gobierno decidió reimprimir todas, pero no llegaron a tiempo en varios colegios y muchos ciudadanos que se habían acercado a primera hora de la mañana tuvieron que esperar.



El suceso fue criticado por el expresidente del Senado y líder del partido de izquierdas Libres e Iguales, formado por exmiembros del gubernamental Partido Democrático, Pietro Grasso, que calificó lo ocurrido de "grave error".



"En el día más importante de la democracia, el de las elecciones, hay retrasos y errores inaceptables, espero que esto no desanime a los ciudadanos a participar", dijo Grasso, que se presenta como candidato en una de las circunscripciones uninominales de Palermo.



Los italianos cuentan con un nuevo sistema electoral que fue aprobado en los últimos meses durante el mandato del actual primer ministro en funciones, Paolo Gentiloni, y que servirá para elegir a los 630 diputados y 315 senadores.



Propone un método mixto en el que el 36 % de los escaños de ambas cámaras serán asignados con un sistema mayoritario basado en circunscripciones uninominales y el 64 % restante de forma proporcional en candidaturas plurinominales.



La posibilidad de que haya una alta abstención es uno de los riesgos que se temen en esta jornada, ya que las últimas encuestas publicadas a mediados de febrero revelaban que había más de un 30% de italianos indecisos.