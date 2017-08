Presidente chino se reúne con jefe del Estado Mayor de EE.UU. para reducir tensiones

El presidente chino, Xi Jinping, se reunió hoy 17 de agosto del 2017 con el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Joseph Dunford, un encuentro con el que Pekín busca reducir tensiones bilaterales y regionales después de varios días de alta tensión y amenazas entre Washington y Pyongyang.

Xi recibió a Dunford en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, sede del Legislativo, y destacó que la visita del jefe militar, la de más alto rango desde la llegada a la Presidencia norteamericana de Donald Trump, refleja un paso adelante en las relaciones militares entre las dos potencias, señaló la agencia Xinhua.



Dunford se reunió también hoy con Fan Changlong, "número dos" en la jerarquía militar de China, quien expresó que Washington debe descartar toda opción de intervenir militarmente en Corea del Norte.



"El diálogo es la única solución a la crisis nuclear en la península de Corea, y una acción militar no debe considerarse como opción", resaltó Fan, vicepresidente de la Comisión Militar Central, según el comunicado del Ministerio de Defensa de China.



La visita de Dunford se produce una semana después de que el cruce de amenazas mutuas de ataque militar entre EE.UU. y Corea del Norte elevara al máximo la tensión en Asia-Pacífico.



Sin embargo, en los últimos días el clima se ha relajado, especialmente después de que Pyongyang anunciara que "posponía" sus supuestos planes de ataque a la isla estadounidense de Guam, en el Pacífico.



China ha sugerido reiteradamente a Washington que ofrezca a Corea del Norte el fin de las frecuentes maniobras militares conjuntas entre EE.UU. y Corea del Sur a cambio de que Pyongyang detenga sus pruebas nucleares y con misiles, aunque hoy el general Dunford aseguró que este punto no va a negociarse.



"No está actualmente en la mesa como parte de las negociaciones a ningún nivel", señaló Dunford en declaraciones a periodistas tras las reuniones de hoy, y añadió que no aconseja detener esas maniobras, "muy importantes para mantener la habilidad de la alianza para defenderse a sí misma".