Pompeo dice que pruebas de Israel sobre programa nuclear iraní son 'reales' 

El nuevo jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo este lunes 30 de abril del 2018 que las pruebas presentadas por Israel sobre la existencia de un programa secreto iraní para acceder al armamento nuclear son auténticas y muchas de ellas nuevas para los expertos estadounidenses.

Pompeo, que hasta la semana pasada fue director de la CIA, se reunió el domingo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y fue informado sobre estos documentos.



“Hemos conocido de estos documentos desde hace un tiempo y ciertamente discutimos este material ayer cuando estuvimos juntos” , dijo este lunes a periodistas el secretario de Estado en el avión que lo trajo de regreso a Washington.



“Sé que hay gente diciendo que estos documentos no son auténticos. Puedo confirmar (...) que estos documentos son reales, son auténticos”, afirmó.



Netanyahu presentó la denuncia este lunes, acusando a Irán de mentir sobre sus ambiciones nucleares, aunque no proporcionó pruebas de que la República Islámica hubiese trabajado activamente para obtener un arma atómica desde 2015, cuando se firmó el acuerdo entre Teherán y seis potencias mundiales.



Consultado sobre si Estados Unidos había estado al tanto de que Irán tenía un programa secreto para acceder al armamento nuclear -bautizado Proyecto Amad- antes de 2004, Pompeo dijo que “eso es parcialmente cierto”. “La existencia del programa Amad acabó aproximadamente en diciembre de 2003, enero de 2004”, dijo.



“Es correcto decir que ese hecho ha sido conocido desde hace un tiempo, pero hay miles de nuevos documentos y nueva información”, dijo el diplomático. “Todavía lo estamos analizando, queda aún mucho trabajo para entender el alcance y la escala de eso, pero el caso es que hay nueva información sobre el programa”, añadió.



Los defensores del acuerdo nuclear, que el presidente Donald Trump posiblemente rompa a más tardar el 12 de mayo, afirman que los documentos develados por Netanyahu simplemente tratan de un viejo programa iraní y no son prueba de una violación del pacto de 2015.



Pero Pompeo aseguró que sí tiene valor hoy en día. “Esto develará el alcance y la escala del programa que llevaron a cabo (...) Los iraníes han afirmado que nunca han tenido un programa así. Esto desmentirá cualquier noción de que no hubo tal programa”, dijo.