Correa dijo que está pidiendo el cambio del gobernador de Pastaza

El presidente Rafael Correa informó la noche de este 20 de diciembre que está pidiendo el cambio del gobernador de la provincia de Pastaza, Guillermo Naranjo. Lo hizo durante un conversatorio con medios de comunicación en Guayaquil.

En dicho espacio, el Jefe de Estado desautorizó al gobernador y al comandante de la brigada por supuestamente haber firmado un acta con dirigentes de la comunidad Sarayacu, en la que se retuvieron a 11 soldados. En dicho documento ellos reconocían que los uniformados (que fueron liberados esta tarde) no fueron afectados en sus derechos humanos.



"El gobernador y el comandante de la brigada han firmado un acta reconociendo que no se ha afectado los derechos humanos de los soldados (…) y que van a coordinar acciones la próxima vez que naveguen por el río Bobonaza. Yo desautorizo al comandante de la brigada y al gobernador, es más estoy pidiendo el cambio del gobernador porque no entendió absolutamente nada", afirmó el mandatario.



La retención de los soldados se dio el pasado 19 de diciembre mientras ellos navegaban por dicho afluente cuando salían a sus días de descanso. Ellos pertenecen a la Brigada de Selva 17 de las Fuerzas Armadas.



Correa refirió que lo que los comuneros hicieron constituye un secuestro y lanzó una advertencia: "tendrán las consecuencias legales del caso".

También el Mandatario reiteró que habrá diálogo con los grupos indígenas de Morona Santiago después de atrapar a los asesinos del policía quien falleció en la jurisdicción amazónica tras violentos enfrentamientos. La jornada dejó a otro uniformado gravemente herido.



"Mientras yo sea presidente no cederé ante estos abusos de crimen brutales, no podemos jugar con la vida de nuestros policías y soldados, aquí se va a aplicar la Ley compañeros", puntualizó.



El Jefe de Estado criticó las declaraciones sobre este tema de los presidenciables Cynthia Viteri y Guillermo Lasso, a quienes tildó de "irresponsables".



Viteri había dicho que el régimen de Correa ejerció represión en Morona Santiago. El Presidente respondió: "Nosotros lo que hacemos es defender la vida, defender el derecho de los demás, defender la propiedad pública y privada en el estricto cumplimiento de la Ley, nosotros no desaparecemos a la gente como la hacían los socialcristianos, no torturamos a la gente".



También Correa cuestionó a Lasso porque había expresado que en la localidad amazónica no se hicieron consultas previas sobre actividad minera. "Hoy defiende a quienes matan a policías y militares ¿por qué? quizá porque hay “más votitos del otro lado".