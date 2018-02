Ministerio de Trabajo garantizará los derechos laborales de los migrantes

El ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, aseguró este sábado 24 de febrero que garantizarán los derechos laborales de los migrantes, luego de que entrara en vigencia el acuerdo ministerial MDT-2018-0006 del 24 de enero.

El documento se suscribió luego de denuncias realizadas por venezolanos por supuesto maltrato y falta de pago justo en sus lugares de trabajo.



“Con esto vamos a precautelar los derechos de los migrantes, los derechos del trabajo de todas las personas que están laborando en Ecuador”, dijo Ledesma. Y recordó que Ecuador ha experimentado varias oleadas de migración de países como Cuba, Colombia y Perú.



Ledesma ofreció las declaraciones desde la sede del Sindicato de Auxiliares Educativos de la Provincia del Guayas, al oeste de Guayaquil, donde se reunió con el Comité de Empresa de Trabajadores de Servicio del Ministerio de Educación (Cetsme).



Allí se discutieron las problemáticas de los trabajadores sobre el Código Laboral. “Vamos a seguir el proceso de diálogo”, manifestó.

El acuerdo ministerial MDT-2018-0006, que se publicó la semana pasada en el Registro Oficial, establece un plazo de 30 días hábiles, contados desde el 20 de febrero, para que los empleadores del sector público y privado, además de organizaciones de la economía popular y solidaria, entreguen a la Secretaría del Trabajo un registro de los trabajadores migrantes.



La información debe incluir datos como el tipo de contrato, la remuneración y las funciones que realiza la persona. Con respecto al salario, Ledesma sostuvo que van a verificar que a los extranjeros les paguen, por lo menos, el salario básico unificado y que gocen de los mismos beneficios que los ecuatorianos, como la afiliación al Instituto Ecuatoriano del Seguro Social (IESS).



“No puede haber un migrante que gane menos. El acuerdo es para el pleno ejercicio de los derechos laborales del Ecuador”, afirmó.



Los empleadores que no cumplan con lo estipulado en el acuerdo serán sancionados con multas de 10 salarios básicos unificados para persona natural y 15 para persona jurídica, es decir de USD 3 860 y USD 5 790, respectivamente.

Previo a la reunión en la ciudad portuaria, el ministro se refirió a las nuevas modalidades de contrato laboral en las que trabaja el despacho, anunciadas a comienzos de enero de este año.



Señaló que la próxima semana se reunirá con los sectores bananero, florícola y hotelero.



“Nos hemos demorado un poco porque hemos estado ajustando con estos sectores para que sea la norma más adecuada y se utilice”, señaló.



Según Ledesma, el problema de los contratos existentes es que no se utilizan, por eso discuten estrategias adecuadas a cada ámbito productivo.



Recordó que las nuevas modalidades están dirigidas a las actividades extraordinarias dentro de la actividad ordinaria del negocio y a quienes no posean un trabajo formal.



“No van dirigidas a los trabajadores, no se va a permitir la migración de un contrato a otro”, finalizó.