La Asamblea Nacional aprueba resolución a favor del Cpccs de transición

Con 91 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución para respaldar el trabajo que realiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). El grupo de Acuerdo Nacional, excorreístas, votó en contra, la tarde de este martes 8 de mayo del 2018.

La única abstención que se presentó fue la de Viviana Bonilla, que se declaró como legisladora independiente. La asambleísta cuestionó la supuesta vulneración a la institucionalidad del Estado. “Eso no les preocupa. Es un tema político y alguien tiene que decirlo. Si les preocupara la constitucionalidad, no hubiesen permitido que pase la consulta popular sin el dictamen previo. Les preocupa que no pueden controlar al Consejo de Transición”, señaló.



La resolución fue presentada por los legisladores César Litardo, de Alianza País, y Luis Pachala, del movimiento Creo. En ella se “resaltó la importancia que cumple el Cpccs transitorio en el proceso de institucionalización y ejercicio de los mecanismos constitucionales y legales de participación ciudadana y control social”, según indica el documento aprobado.



También se llamó a realizar un exhorto a las diferentes funciones del Estado para que brinden su cooperación al proceso de evaluación que lleva adelante la institución transitoria.



Finalmente, los legisladores propusieron que se informe a la Asamblea “con carácter periódico y permanente” acerca de las acciones y procedimientos realizados por el Cpccs transitorio.

La semana pasada, Litardo habló en el Pleno y se refirió a la necesidad de debatir sobre los límites del Cpccs. Una parte del oficialismo en el Legislativo se mostró preocupado por el encargo de la Fiscalía que hizo el organismo transitorio.



La tarde de este martes, Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional; los jefes de bancada y los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) recibieron a Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS) y a los consejeros de ese organismo.



El objetivo, según explicó la Titular de la Legislatura, fue recibir información para llevar adelante el cumplimiento del mandato popular expresado en las urnas el pasado 4 de febrero.