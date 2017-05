Policía de Orlando, EE.UU., despliega operativo en aeropuerto por hombre armado

La Policía de Orlando (Florida, EE.UU.) desplegó un enorme operativo en el aeropuerto de la ciudad después de que un hombre armado hiciera presencia en el lugar, sin que se presentaran daños materiales ni víctimas, informaron hoy, 30 de mayo de 2017, las autoridades.

"El sospechoso armado está bajo control pero no se encuentra detenido y está hablando con un negociador", informó la Policía de Orlando.



Varios informes de las autoridades indicaron que el sospechoso ha amenazado con lastimarse y dañar a otras personas, aunque el hombre no ha atacado a nadie.



Asimismo, la Policía de Orlando confirmó que no se registraron disparos ni hubo heridos y que la zona donde se encuentra el hombre armado ha sido aislada.



El aeropuerto de Orlando, al sur de Florida, escribió en un tuit que el incidente que involucra al hombre ocurrió del lado A del primer nivel de la terminal junto al área de alquiler de vehículos.

Agregó en otro mensaje que la zona había sido contenida y que había impacto mínimo a las operaciones del terminal.



No obstante, la Patrulla de Carreteras de la Florida dijo en Twitter momentos después que todas las vías estaban cerradas, con "cero excepciones", mientras autoridades pedían a las personas que se quedaran en sus vehículos alejadas de las autoridades.



Las imágenes publicadas en las redes sociales mostraban una fuerte presencia policial alrededor del aeropuerto, así como algunos videos -sólo de voz - de la policía hablando con el sospechoso.

En uno de los videos un policía negocia con el hombre armado y le dice "tú no irás a la cárcel, sino al hospital".

Las autoridades, han reiterado en varias ocasiones que el sospechoso ni está arrestado ni se encuentra bajo custodia, y pidió a "los medios de comunicación por favor informen en consecuencia. No ha habido arresto por la Policía de orlando".



El Aeropuerto Internacional de Orlando, segundo aeropuerto de Florida con mayor tráfico, terminó el 2016 con casi 42 millones de pasajeros anuales, según sus cifras.



"El Aeropuerto Internacional de Orlando acaba de experimentar su año más activo y exitoso en la historia del aeropuerto", dijo Frank Kruppenbacher, presidente de la Autoridad de Aviación del Gran Orlando.



El tráfico interno subió 7,73 % con casi 37 millones de pasajeros, el tráfico internacional alcanzó un nuevo récord con 5 592.710 viajeros, un aumento de 10 %, mientras que el tráfico combinado total para el año fue de 41 923.399, lo que representa un aumento de 8 % sobre el año 2015.



"Como principal motor económico de esta comunidad, generando más de USD 31 000 millones en ingresos directos e indirectos, el registro del tráfico nacional e internacional significa empleos y oportunidades para nuestra economía local", agregó Kruppenbacher.