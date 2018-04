La Policía investiga el carro con el artefacto sospechoso en Santo Domingo de los Tsáchilas

LEA TAMBIÉN

Una llamada al ECU 911 alertó a las autoridades de Santo Domingo sobre un vehículo que habría sido abandonado frente al hospital regional Dr. Gustavo Domínguez. Personal de la Policía llegó al lugar y evidenció que se trataba de un automóvil color blanco, marca Nissan y que contenía una caja con artefactos explosivos.

Según la gobernadora de Santo Domingo, Mary Verduga, la llamada se dio a las 12:42 de este 28 de abril de 2018 y a las 13:00 se confirmó la presencia de explosivos y se evacuó a los pacientes y a las personas que se encontraban en los locales y casas aledañas al hospital como el Paseo Shopping, que se encuentra frente a esa casa de salud.



El tráfico vehicular se suspendió 200 metros a la redonda y se acordonó la zona.



Según el coronel de la Policía Nacional en Santo Domingo de los Tsáchilas, William Ron, miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) acudieron con canes para determinar el tipo de explosivo que se encontraba en el vehículo. “Los canes ayudaron a evidenciar que se trataba de pólvora”.

Detonación controlada de un artefacto sospechoso en un vehículo en Santo Domingo. Video cortesía



Por ello, realizaron una detonación controlada a la batería del automóvil para eliminar cualquier carga eléctrica que pudiera activar algún circuito. Luego se hizo una nueva detonación en la puerta y otra en la cajuela del vehículo, donde se encontró una caja con pólvora negra. “Solo se encontraron los artefactos explosivos. No había nada más”, dijo Verduga.



Ron señaló que un equipo de Criminalista está analizando la procedencia del automóvil y el tipo de pólvora que se encontró. Hasta las 17:30 de este 28 de abril de 2018, aún se encontraban haciendo pericias en el sector y aún no había atención en el hospital. Sin embargo, varias calles del sector ya fueron habilitadas.



Verduga afirmó que se hicieron investigaciones y que en Santo Domingo solo hubo una alerta. “En las redes sociales se mal informó de que habría otras bombas en sitios estratégicos. Pero la información es falsa. No les estamos ocultando nada y les pedimos que mantengan la calma y se informen por canales oficiales”.



El Comité de Operaciones de Emergencia de Santo Domingo se mantendrá activado durante el feriado, por el Día del Trabajador. La Policía Nacional tendrá a 1069 agentes en los balnearios y centros turísticos donde hay concurrencia de personas. Mientras que 80 agentes harán controles en las vías provinciales.