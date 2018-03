Policía indaga si nave accidentada tiene nexos con droga

El accidente de una avioneta en el sur de Guayaquil llamó la atención de la unidad de lucha contra el crimen organizado de la Policía (ULCO).

Los agentes de esa dependencia llegaron este lunes, 5 de marzo del 2018, hasta una camaronera del sector de la isla Mantorillo, en donde la aeronave se estrelló el domingo (4 de marzo) por la tarde. Las primeras pistas revelan que la avioneta aparentemente era usada para transportar droga.



El Ministerio del Interior indicó que una persona de nacionalidad mexicana fue capturada en el operativo. Pero la Fuerza Área (FAE), a través de un comunicado, informó que en la aeronave había dos tripulantes mexicanos.



Ellos fueron rescatados el domingo por los militares del Ala de Combate N° 22 de la FAE. Este lunes, este Diario conversó con uno de los agentes que participó de esa operación.



Según el oficial, a las 14:00 del domingo, el sistema de radares de la Defensa Aérea lanzó una alerta, pues una avioneta no identificada cruzaba Guayaquil. Al verificar la ruta que seguía, los uniformados se dieron cuenta que no contaba con un plan de vuelo. Es decir, se desconocía su punto de partida y de llegada.



En las pantallas de la sala de monitoreo de la FAE se observó a la aeronave por breves minutos, luego desapareció del radar. Enseguida una persona que estaba cerca de la camaronera reportó el incidente.



En ese momento, la FAE ordenó que un helicóptero partiera al lugar del siniestro.

Agentes del GIR y de la ULCO verificaron la aeronave que se accidentó el domingo. Foto: Twitter Ministerio del Interior



Los militares confirmaron que se trataba de la una avioneta con matrícula NIO0666.



Según los uniformados, las aeronaves, cuya matrícula empieza con N son de origen americano o estadounidense.



Pero no descartan que sea una identificación falsa, ya que el resto de la serie no concuerda con las características de los Estados Unidos.



Por eso, al llegar al lugar del accidente, los militares hicieron una serie de preguntas a los extranjeros, quienes tenían lesiones en las piernas, brazos y espalda. “¿Quién es el piloto? y ¿de dónde vienen?”, fueron dos de las interrogantes.



Ninguna fue respondida por los desconocidos, quienes luego fueron trasladados a una casa de salud.



Aunque el tramo que sobrevoló la avioneta está dentro del país, los oficiales de la FAE no descartan que hayan atravesado la frontera aérea desde el extranjero. Los agentes dicen que pudieron evitar los radares a través de una técnica denominada vuelos rasantes, que son sobrevuelos a bajo nivel. Incluso eso podría ser la causa de la precipitación.



Pero, ¿quiénes son los mexicanos? Los agentes de la ULCO los investigan desde el domingo 4 de marzo. Ayer por la tarde se conoció que uno de ellos tiene antecedentes delictivos relacionados con el narcotráfico.



En el 2013 fue detenido en una operación junto a un exmiembro de las Fuerzas Armadas y supuesto líder de una banda de narcotraficantes que tendría nexos con el cartel de Sinaloa, de México.



En ese año, el entonces viceministro del Interior, Javier Córdova, daba detalles de su captura. El funcionario señaló que Castro fue detenido junto con siete de sus colaboradores en un operativo simultaneo en Guayas, Los Ríos y Azuay.



Según las investigaciones, los sospechosos enviaban cargamentos de droga a México desde El Empalme, un cantón de Guayas. Precisamente, allí se detectó una pista clandestina con una avioneta lista para trasladar cerca de media tonelada de cocaína a México.



Por eso, ahora los agentes indagan cómo el mexicano, que se encuentra detenido, recuperó la libertad pese haber sido sentenciado a 15 años de cárcel. Además, se investiga sus vínculos y movimientos con los carteles mexicanos.



Los oficiales dicen que hasta el momento no se ha detectado que los narcos tengan rutas aéreas por Ecuador. Sin embargo, analizan si la nave accidentada tiene relación con un cargamento de 226 kilos de droga que fue decomisado el pasado 12 de enero en el aeropuerto de Santa Rosa, El Oro.



En esa operación los uniformados detectaron que una avioneta mexicana iba a trasladar la mercadería. El destino de ese cargamento era Centroamérica.



Pero esa incautación no fue la última que llamó la atención de la Policía. El pasado 31 de enero, el Ministerio del Interior informó que 15 personas fueron detenidas por presuntamente pertenecer a una organización delictiva que se dedicaba al envío de droga vía aérea desde Manabí y Guayas.



En esa ocasión, los agentes ya advirtieron que se había descubierto pistas clandestinas en las dos provincias.



De allí que se investiga si la aeronave que se accidentó el domingo iba a aterrizar en alguna de estas pistas. De hecho, cerca al punto del accidente los investigadores encontraron un sitio de aterrizaje para este tipo de aeronaves.