Polémica por vacaciones del Ministro español de Exteriores en Ecuador

El ministro de Exteriores Alfonso Dastis recibió hoy, lunes 14 de agosto del 2017, críticas y pedidos de explicaciones por parte de la oposición en España debido al uso de alojamiento y vehículo públicos durante sus vacaciones en Ecuador.

Según adelantó el portal de noticias eldiario.es, Dastis y su familia se alojaron durante las vacaciones en la residencia del embajador de España en Ecuador y usaron vehículos de la legación, pese a que el viaje era privado, turístico y carecía de agenda oficial.



El Ministerio de Exteriores confirmó este lunes que el jefe de la diplomacia española viajó invitado por el embajador de España en el país sudamericano, Carlos Abella y de Arístegui, y que usó el auto oficial "por razones de seguridad".



Las fuentes citadas por la agencia local de noticias Europa Press añadieron que Dastis no llevó escolta y que solo se valió "ocasionalmente" de autos ya disponibles en la Embajada en Quito, de modo que su uso no implicó "un gasto extraordinario".



A pesar de que el viaje era privado y familiar, concluyó el Ministerio, Dastis participó en una cena de trabajo con su par ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, junto al embajador, por lo que el ministro no estuvo "solo de vacaciones" en Ecuador.



Las explicaciones no convencieron al Partido Socialista (PSOE), primera fuerza de la oposición, que anunció una "batería de preguntas" sobre el tema en el Senado cuando la cámara vuelva a sesionar tras el receso estival.



El secretario de organización del partido, José Luis Ábalos, tachó de "abusivo" e "impresentable"el uso de medios públicos en un viaje privado y lamentó que los españoles tomen con "normalidad" esa práctica.



El partido Izquierda Unida, por su parte, ironizó en un tuit:"Fijo que el ministro Dastis pertenece al 40% de españoles que no puede irse de vacaciones y de ahí que le eche morro", como se alude en España a alguien que obtiene algo gratis gracias a su descaro.

Fijo que el ministro Dastis pertenece al 40% de españoles que no puede irse de vacaciones y de ahí que le eche morro https://t.co/HOl1zYrEuF — Izquierda Unida (@iunida) August 14, 2017



También Pablo Iglesias, líder de la alianza de izquierda Unidos Podemos, comentó con sorna la polémica:"A ver si al final la turismofobia va a ser no pagarte tus propias vacaciones. Si esto es así Dastis debe explicarse", escribió en su cuenta de Twitter.

A ver si al final la turismofobia va a ser no pagarte tus propias vacaciones. Si esto es así Dastis debe explicarse👇https://t.co/pkc6EaYwep — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) August 14, 2017

Según la ley que regula el uso de recursos públicos, citada por eldiario.es, "la utilización de vehículos oficiales por quienes ejerzan un alto cargo estará vinculada con las obligaciones de desplazamiento derivadas del desempeño de sus funciones".