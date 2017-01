El plazo para que 14 bancos se sumen al dinero electrónico fue eliminado

La Superintendencia de Control de Poder del Mercado (SCPM) quitó el plazo -que vencía mañana- para que los bancos privados se unan a la plataforma de dinero electrónico, manejado por el Banco Central del Ecuador (BCE).

La Comisión de Resolución de Primera Instancia (CRPI) de la SCPM modificó las medidas preventivas de dos resoluciones emitidas el 13 de diciembre del 2016 y el 3 de enero de este año. Así lo informó hoy, jueves 12 de enero del 2017, Marcelo Ortega, presidente de la CRPI.



El pasado 13 de diciembre, la CRPI dispuso que los bancos privados, en un plazo de 30 días, implementen la creación de cuentas de dinero electrónico a través de la plataforma que administra el BCE. En caso de no cumplimiento, podrían ser sancionados con 8% del volumen de su negocio.



El cambio anunciado hoy señala que “la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), para atender las solicitudes de los clientes y usuarios en lo que al servicio de dinero electrónico se refiere (…) tendrá como fecha límite para su cumplimento, lo que disponga la autoridad competente en esta materia”.



El presidente de la CRPI sostuvo que “no se ha dado marcha atrás” y lo que se busca con estos ajustes a las resoluciones “es un mejor cumplimiento de los aspectos técnicos de la resolución”. Además, aclaró que las “medidas fundamentales no fueron cambiadas” y que la investigación sobre la presuntas prácticas desleales por denigración al dinero electrónico continúan.



Ortega declaró que no hay una fecha para que el BCE se pronuncie acerca de los plazos para que los bancos se unan a la plataforma del dinero electrónico. “El Banco Central tiene sus propios tiempos”, añadió.



Otra de las modificaciones a la resolución del 3 de enero dispone que “los bancos pongan a disposición de los usuarios en sus páginas web el tutorial oficial señalado por el Banco Central del Ecuador, debidamente adecuado a su diseño de banca en línea, con el fin de que los usuarios conozcan cómo pueden aplicarlo a sus transacciones”.



Catorce entidades son los que deben cumplir con estas medidas: Loja, Austro, Bolivariano, Capital, Citi, Coopnacional, Rumiñahui, Finca, Guayaquil, Internacional, Machala, Pichincha, Procredit y Produbanco – Grupo Promerica.