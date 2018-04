Los plantones se realizarán en Santo Domingo de los Tsáchilas

LEA TAMBIÉN

Los familiares de Oscar Villacís y Katty Vanessa Velasco realizaron este viernes, 27 de abril del 2018, el último plantón en la Plaza Grande, en el Centro Histórico. Antes del mediodía regresaron a Santo Domingo de los Tsáchilas.

A través de la Gobernación de esa ciudad gestionarán una reunión con el presidente Lenín Moreno. Los parientes aún buscan información de la pareja secuestrada el 12 de abril, por parte del grupo disidente del frente Ólider Sinisterra .



Elvia Villacís, hermana de Óscar, explicó que la Gobernación ofreció seguridad para los actos que se realizarán desde este sábado en Santo Domingo.



“Organizaremos plantones. Los amigos y familiares van a colaborar con pancartas y banderas. Mi mamá está delicada de salud (problemas cardíacos) y no podemos descuidarnos. Mi papá también sigue hospitalizado y por eso volvemos”, dijo Elvia.



Geovanna Velasco, prima de Katty que vive en Quito, contó que se mantiene la vigilancia policial para la familia. De hecho, todos regresaron en los vehículos de la seguridad policial.



Velasco agregó que no han tenido contacto con autoridades del Ministerio del Interior ni tampoco de la Policía.



La falta de información es una de las molestias de los familiares. Este viernes, el general Pablo Aguirre, de la Dirección General de Inteligencia (DGI), insistió en que no se ha vuelto a mantener contacto con los secuestradores y en que tampoco se conocen detalles del estado de salud de la pareja.



Al ser consultado sobre la supuesta relación de Óscar con el grupo disidente, Aguirre respondió: “son informaciones que llegan de uno y otro lugar, no solamente de este tipo sino de otros que se constituyen falsos rumores. Hay informaciones que sí están direccionadas a lo que en Inteligencia hemos realizado, pero hasta el momento no hemos confirmado esa relación”, dijo.



Las familias volverán el miércoles (2 de mayo) a Quito. Lo harán para ser recibidos por funcionarios de la Defensoría del Pueblo y entregarán un escrito reclamando más agilidad por parte de las autoridades.



“Presentamos un pedido de audiencia para reclamar por la forma como manejaron los Ministros este tema. Queremos transparencia de este caso”, añadió Velasco.

Por su parte, los familiares de los miembros del equipo de este Diario también anunciaron que durante estos días se mantendrán las vigilias y habrá celebraciones eucarísticas.



Ricardo Rivas, hermano de Paúl, detalló que desde el Gobierno no han recibido ninguna información en relación con los cuerpos de los tres secuestrados y asesinados ; cuestionó que tras la salida de los Ministros del Interior y de Defensa no haya respuestas.



El general Aguirre detalló que tampoco se ha establecido comunicación con el grupo delictivo por el rescate de los tres cuerpos. “Habrá un feriado largo y sin respuestas para nosotros. No descansaremos en más iniciativas”, dijo Rivas.



Esto ocurre mientras en el país continúan las manifestaciones de paz. Este viernes, en Guayaquil, hubo música y danzas folclóricas contra la violencia y por la soberanía.