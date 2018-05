Un plantón en contra de la impunidad se realizó en las afueras del Consejo de la Judicatura

LEA TAMBIÉN

Un grupo de mujeres se acercó la tarde de hoy lunes 14 de mayo del 2018, a los exteriores del edificio del Consejo de la Judicatura ubicado en la avenida 12 de Octubre y Francisco Salazar, centro-norte de Quito.

La razón: ellas pedían que se haga justicia en el caso de Verónica O., quien afirma que fue víctima de violación grupal hace un año. Estaba molesta porque tres procesados en ese caso ya fueron sobreseídos.



"Exigimos los derechos vulnerados, no solo de mi caso sino de varias mujeres en Ecuador que tuvieron la valentía de denunciar, de decir basta a un maltrato sexual, físico y psicológico por parte de otras personas", indicó.



Las manifestantes portaban carteles con los mensajes: "#VeroYoSíTeCreo" "Justicia para Verónica", "Sí mañana me toca quiero ser la última", "No más cinismo jurídico", entre otros.



Las manifestantes indicaron que los derechos de miles de mujeres, víctimas de violencia sexual, han sido vulnerados. Además, los procesos han quedado en la impunidad por negligencia.



En su caso -indicó Verónica O.- el sistema judicial no le garantizó justicia y "por eso me he levantado, he sacado mi rostro, con la frente en alto, estoy diciendo basta y exijo al poder judicial que haga su trabajo".



Antes del plantón de hoy se reunió con las autoridades de la Judicatura y les entregó la queja formal en la que indicó nombres y apellidos de las autoridades que trataron su caso, así como las "negligencias. Es por lo que he levantado mi protesta".



Asegura que hubo silencio administrativo de parte de las autoridades.



Las manifestantes indicaron que la marcha física no es solo por el caso de Verónica O., sino por otras víctimas.