Pilotos de Avianca mantendrán su huelga pese al ultimátum de la aerolínea

Los cerca de 700 pilotos de Avianca que iniciaron una huelga el pasado 20 de septiembre de 2017 anunciaron hoy, 16 de octubre, que se mantendrán en esa decisión pese al ultimátum que les dio la aerolínea puesto que consideran que la Corte Suprema debe emitir un "fallo definitivo" acerca del paro.

A través de un comunicado, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) aseguró que "la huelga se ha prolongado por decisión de Avianca" y aseguraron que "la mesa de negociación está abierta", al contrario de lo que explicó ayer, 15 de octubre, la compañía.



La aerolínea dio ayer un ultimátum a los pilotos en huelga al darle de plazo hasta el final del día de hoy para que retomen su labor si no quieren afrontar los "procesos disciplinarios correspondientes".



Su decisión se basaba en el hecho de que el pasado 6 de octubre el Tribunal Superior de Bogotá declaró ilegal el paro de Acdac convocado para exigir mejoras laborales y salariales.



Sin embargo, Acdac explica en su comunicado de hoy que el fallo emitido "no se encuentra en firme", puesto que "le compete a la Corte Suprema" emitir esa decisión de manera definitiva "sobre la base de los derechos Constitucionales y de las normas internacionales" que consideran que les amparan.



En su comunicado de ayer, Avianca aseguró que no han tenido ninguna reunión con Acdac ni con terceros después del 26 de septiembre "para negociaciones adicionales" y "no existe una mesa de negociación ni conversaciones con ninguna entidad del Gobierno o con terceros".



Sin embargo, el sindicato de pilotos destacó hoy que tanto el Gobierno, a través de la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, como Acdac, se han mantenido en la mesa de negociación.



"La mesa de negociación está abierta, nunca ha dejado de sesionar; el Gobierno, los usuarios, los pilotos estamos esperando que Avianca quiera negociar", dice Acdac, que culpa a la aerolínea por la continuación del paro.



Finalmente, acusan a la compañía de mantener "sus prácticas de persecución a los pilotos sindicalizados" e incluso de agudizarlas "en los últimos días con escritos amenazantes, plazos terminantes y desinformación".



Ante la situación generada por la huelga, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) autorizó a la aerolínea a contratar extranjeros para hacer frente a la huelga de pilotos, una medida que es transitoria y aplica por un periodo máximo de tres meses.



De hecho, este sábado incorporó como parte del plan de contingencia ante la huelga de pilotos un Airbus A330-200 contratado con la firma española Wamos Air para la ruta entre Cali y Madrid que tiene una tripulación también española.



El pasado 7 de octubre, Avianca operó el primer vuelo con tripulación extranjera, el cual estuvo al mando de tres pilotos europeos acompañados por un capitán de la compañía.



El vuelo cubrió la ruta Madrid-Bogotá, fue atendido en un Airbus A340-500 de la aerolínea portuguesa Hi-Fly.

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) también ha mostrado su preocupación por la huelga y el "fuerte impacto" que ha causado en la economía de la capital colombiana.