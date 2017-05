El piloto que murió en la avioneta en Guayaquil no reportó ninguna emergencia, según la DAC

Una Junta Investigadora de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) será la encargada de indagar las posibles causas del accidente de la avioneta CESSNA, tipo C 206H, que cubría la ruta Guayaquil - Salinas.

La DGAC informó este viernes 19 de mayo de 2017 que se localizó en el sector de Cerro Azul, en la vía a la Costa, la aeronave desaparecida desde la mañana del jueves 18 de mayo con sus dos ocupantes muertos. Los fallecidos son el piloto, Robert Sabando y el único pasajero, Xavier Vera.



Benjamín Garcés, subdirector general de Aviación Civil, dijo este viernes 19 de mayo durante una rueda de prensa, en las oficinas de la DGAC, que los inspectores de la Junta de Investigación están indagando el hecho en el lugar donde fue hallada la aeronave.



Según Garcés, por ahora desconocen los motivos que ocasionaron el siniestro. "No existe ningún mensaje del piloto comunicando alguna emergencia. Por ahora se conoce que la operación fue normal".



Dijo que al momento de salir la aeronave del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil con destino a la terminal aérea de Salinas estaba en estado aeronavegable. La avioneta no contaba con cajas negras porque "este tipo de aeronaves no están obligadas a tener estos equipos".



Además tenía suficiente combustible para cubrir la ruta Guayaquil - Salinas. La avioneta salió a las 11:16 del aeropuerto del Puerto Principal y se tenía previsto que llegue a las 11:55. Pero fue hallado a 7.3 millas de distancia del aeropuerto de Guayaquil.



La DGAC perdió contacto radial con la aeronave a las 11:35 por lo que se activó de inmediato la coordinación de los organismos de apoyo de rescate en conjunto con personal de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), del cuerpo de Bomberos de Guayaquil y de la Policía Nacional.



Las labores de búsqueda se extendieron hasta las 21:00 del jueves. Luego se suspendieron hasta las 07:00 de este viernes cuando se retomaron. Personal de la FAE halló la avioneta cerca de las 08:53.