Petroamazonas y Petroecuador tienen 11 803 trabajadores

Contar con solo una petrolera estatal, como establece el plan de perfeccionamiento empresarial que impulsa el Gobierno, tomará más de 24 meses, informó Édisson Garzón, presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP).

Este proceso prevé fusionar Petroamazonas y Petroecuador. La tarea estará a cargo de Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, debido a la complejidad de procesos que desarrollan ambas empresas.



Con esta medida se busca unificar, en una sola firma estatal, las actividades relacionadas con la exploración, explotación, producción, transporte, refinación y comercialización de crudo y sus derivados.



Garzón consideró que al unificar ambas firmas se puede tener una empresa ecuatoriana eficiente, rentable y transparente. Casos similares de petroleras estatales que manejan de forma unificada sus procesos se identificaron en Colombia, Perú y México.



“No deben existir dos empresas petroleras diferentes. Es distinto que sean tratadas como unidades de negocios específicas, pero no debemos tener dos empresas”, enfatizó el presidente de EMCO EP.



Petroecuador y Petroamazonas operan como empresas públicas desde el 6 de abril del 2010. Su creación se produjo tras la emisión de los decretos Ejecutivos 315 y 314, respectivamente. Antes de eso, Petroamazonas era una filial de Petroecuador.



Actualmente, en ambas petroleras estatales trabajan

11 803 personas. En total, el presupuesto aprobado para este año suma USD 4 527,6 millones para las dos.



Para Luis Calero, abogado petrolero, Petroamazonas nunca debió haber asumido las funciones que eran de Petroecuador, porque no hay argumentos técnicos que sustenten esta división. “La actividad se debía mantener de manera integrada, como era hasta antes del 2010”.



Al administrar todas las fases de la industria hidrocarburífera de manera conjunta, según Calero, se obtienen mejores resultados empresariales.



El presidente de EMCO EP aseguró que la fusión también permitirá que estas empresas tengan autonomía financiera.

Petroamazonas, por ejemplo, depende hoy de las asignaciones que realiza mensualmente el Ministerio de Finanzas, pues no factura por la entrega de crudo a Petroecuador.



Por esto, Eduardo Brown, exvicepresidente de Petroindustrial, cree que es un acierto la fusión de las dos petroleras estatales, porque generará una mayor rentabilidad. “No necesitamos dos empresas, eso es duplicar costos de personal, financieros, de contabilidad, seguridad, planificación”.



Si bien las fusiones vienen acompañadas de recortes de personal, Garzón evitó hablar de este tema, aunque reconoció que hay una duplicidad de funciones en ciertos procesos.



Dijo que los detalles de cómo se llevará a cabo la fusión se conocerán más adelante. El encargado de este proceso es el ministro Pérez, quien se encuentra desde el pasado domingo en la India, en una ­reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).



Garzón enfatizó que la fusión de las petroleras es un proceso a largo plazo, y que las decisiones que se tomen -por ejemplo de mantener o recortar el personal- dependen, incluso, de factores externos como la posible construcción de la Refinería de Manabí o el aumento de la producción.



Hidrocarburos informó que Petroamazonas y Petroecuador desarrollarán sus actividades con normalidad, como resultado de la fusión, sin cambios en sus proyectos.



Actualmente, Petroamazonas tiene pendiente la búsqueda de inversionistas privados para campos de crudo y de gas natural, el desarrollo del bloque 43 Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), entre otros.



Petroecuador está renegociando los contratos de preventa con Petrochina, Unipec y Petrotailandia. Además, ejecuta el mantenimiento de la Refinería Esmeraldas y otros.



Garzón aseguró que la fusión no es “algo improvisado”. Las decisiones fueron trabajadas con los ministros. Ahí se decidió no incluir a Flopec, que transporta crudo vía marítima, porque esta firma estatal genera utilidades: USD 20 millones en el 2017.

Por esto, el Gobierno buscará socios estratégicos para formar una alianza con Flopec.





La fusión de ministerios



Los ministerios de Hidrocarburos, Electricidad y Minas también se unificarán. Este proceso tomará alrededor de 120 días, informó este miércoles 11 de abril del 2018 Andrés Mideros, secretario de la Presidencia de República, en una entrevista radial.



Actualmente, estas tres carteras de Estado cuentan con 550 funcionarios. Para ellas se tienen presupuestados USD 748 millones para este 2018. El mayor monto corresponde a Electricidad, con 731 millones.



Hasta antes del 2007, lo que ahora se conoce como Ministerio de Hidrocarburos tenía las áreas eléctrica y minera como viceministerios. La primera pasó a ser una Cartera en el 2007 y la otra, en el 2015.