Pescadores de Posorja se oponen a demolición de plataforma que sirve como muelle

Un grupo de pescadores del barrio 19 de Junio, en Posorja, llegó a los bajos del Municipio de Guayaquil para participar en un plantón, la mañana de este lunes 2 de abril del 2018.

Con esta medida los pescadores rechazaron la supuesta demolición de una plataforma que les sirve como muelle en ese sector rural.



Las familias se identificaron como parte de la Asociación de Changeros Artesanales de Posorja, del Comité Pro-mejoras del barrio 19 de Junio y de la Asociación de Camaroneros de Posorja. Ellos llegaron con pancartas en las que pidieron que el Municipio no concrete la aparente demolición.



Jorge Baidal, presidente de la Asociación de Armadores Pesqueros Pomaderos de la localidad, comentó que la preocupación radica porque esa plataforma es el único sitio en el que los barcos artesanales e industriales hacen descargas de los productos marinos.

Los pescadores de Posorja hicieron un plantón y exponer que están en contra de la demolición de plataforma que sirve como muelle. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

“Sabemos que el Municipio tiene en mente hacer un muelle que vaya a generar el servicio, pero no se lo ha hecho. Sabemos que el proyecto está desde antes del 2012, mientras no se lo lleve a cabo quieren sacarnos de un sitio que fue levantado con el esfuerzo de los pescadores, no tenemos una alternativa para seguir trabajando”, manifestó.



Jorge Rodríguez, vocero del Municipio, refirió que actualmente en el sitio en el que los pescadores trabajan es un muro anti técnico, por lo que hay la orden de demolerlo para dejar de exponerlos.



No obstante, afirmó que está prevista la construcción de un mercado de mariscos que incluirá un muelle para la recepción de carga. “Mientras no esté listo el mercado de Mariscos, la disposición del Alcalde es que la plataforma actual no se vaya a demoler”.