Personal de la Asamblea fue desvinculado de su cargo

Funcionarios que laboraban en la Asamblea Nacional renunciaron tras la cesación de José Serrano, como presidente de la institución, y otros fueron notificados de la terminación de sus contratos ocasionales. La mañana de este lunes 19 de marzo del 2018, decenas de trabajadores recibieron la noticia por parte del personal de Talento Humano del Legislativo.

En la carta se señala que el contrato finaliza este lunes por lo que se les pide a los notificados que realicen un informe de labores del periodo en el que trabajaron. Este documento debe tener la firma del jefe inmediato.



Se trata de personal que ingresó en el periodo en el que Serrano actuó como Presidente. En la carta, que tiene el sello del Departamento de Talento Humano, también se pide la constancia del otorgamiento de la declaración patrimonial juramentada del fin de gestión.



Además, se solicita la devolución de la credencial de acceso a la Asamblea, la presentación del registro de asistencia y la suscripción de un acta entrega recepción de los bienes a su cargo.



Personal, que prefirió no identificarse, señaló que las notificaciones se repartieron durante la mañana. Cada trabajador recibió la carta en su puesto de trabajo. Todavía no existe un pronunciamiento oficial de la Asamblea sobre el número de desvinculados.



Este Diario se contactó con Paulina Proaño, quien actuaba como administradora de la Asamblea en el periodo de Serrano. Ella comentó que renunció a su cargo días atrás y que no podía dar información sobre este proceso de separación de trabajadores.



Otros colaboradores también presentaron sus renuncias tras la cesación y dijeron no conocer sobre este término de los contratos.