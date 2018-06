Perito Roberto Meza confirma que a Jorge Gabela lo mataron por sus denuncias sobre los Dhruv

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Nuevos datos se confirmaron el miércoles, 20 de junio del 2018, respecto al crimen del exjefe de la FAE, Jorge Gabela. El perito Roberto Meza, contratado por el Estado en el 2013 para investigar este caso, aseguró a EL COMERCIO que el asesinato tuvo relación directa con las denuncias sobre la compra de helicópteros Dhruv.

Esos datos deben constar en el informe final o también denominado tercer informe, que ahora no aparece.



“Este tercer informe demuestra de manera objetiva y con pruebas, tanto testimoniales como documentales, que la muerte del general Gabela tuvo relación directa con las denuncias que él realizó sobre la compra de los helicópteros Dhruv”, dijo.



Ese documento tiene más de 130 páginas y fue entregado por Meza el 8 de julio del 2013 al Comité Interinstitucional, creado por el expresidente Rafael Correa para investigar esta muerte violenta.

La titular de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, se reunió el 20 de junio con la esposa de Gabela (centro) y el perito Meza. Foto: API



El miércoles, Lenín Lara, exministro de Justicia, confirmó que el tercer informe sí existió.

En una rueda de prensa que ofreció en Esmeraldas, donde dirige la Alcaldía, Lara señaló que era competencia de la Secretaría General del Ministerio de Justicia custodiar ese documento y que este texto pasó a un comité en donde se lo analizó.



Meza recuerda que la tarde del 8 de julio del 2013 estaba el Comité Interinstitucional reunido en Pleno cuando él entregó el documento.



A partir de allí, Lara indicó que hubo más de una reunión entre julio y noviembre del 2013, en donde los ministros analizaron el tercer informe y que una vez aprobadas las conclusiones, se debía pasar al

Después de eso, Lara dejó Justicia y dijo que desde entonces no supo qué pasó con la pericia. “Quiero dejar en claro se cumplió con el trámite (respectivo); un trámite absolutamente transparente. El informe lo recibió el Ministerio de Justicia, quedó en el Ministerio, y lo que haya pasado después ya no puedo responder”.



Según el Decreto Ejecutivo 163, el ahora alcalde de Esmeraldas, fue titular de esa cartera de Estado del 19 de julio al 20 de noviembre del 2013.



Ese mismo día, Correa encargó esa dependencia a José Serrano, que se desempeñaba como Ministro del Interior.



Serrano se quedó al frente de Justicia cuatro meses, desde noviembre del 2013 hasta el 13 de marzo del 2014.



Personal que trabaja con él dijo el 20 de junio lo siguiente: “No se recibió ningún informe y la relación contractual con el perito había concluido cuando el doctor Serrano estuvo en ese corto período como encargado de Justicia”.

Según documentos oficiales, el Ministerio del Interior, dirigido por Serrano, también fue parte del Comité Interinstitucional de Correa.



Luego de que Serrano dejara el cargo, Ledy Zúñiga, quien fue su asesora, ocupó la secretaría de Justicia desde el 13 de marzo del 2014 hasta mayo del 2017.



Este Diario ha intentado hablar en varias ocasiones con Zúñiga, pero no ha concedido entrevistas.