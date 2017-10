Perito ‘escuchó’ Lasso en lugar de Jorge Glas en informe de caso Odebrecht

El policía José Luis Fuentes, detenido desde julio por posible fraude procesal, supuestamente escribió la palabra ‘Lasso’ en vez de ‘Jorge Glas’, en una pericia que elaboró dentro del caso Odebrecht.

Al uniformado se le encargó la transcripción de uno de los audios que entregó José Conceição Santos, exdirectivo de la constructora en Ecuador y hoy colaborador de la Fiscalía.



Según Claudia Romero, fiscal que maneja este caso, el experto remitió un documento con supuestas inconsistencias, al haber sustituido el nombre de Glas, por el de Lasso, a pesar de que el audio se oye claramente.



En la grabación, Santos dice esto: “Pero yo supe que Jorge Glas está haciendo caja, mucho dinero”. Sin embargo, el perito Fuentes aparentemente redactó lo siguiente: “Pero yo supe que Lasso está haciendo caja, mucho dinero”.



Este es el audio sometido a peritaje en el caso Odebrecht:

Conversación del 23 de julio del 2016 entre el Delator de Odebrecht y Carlos Pólit.

En su versión, el uniformado dijo que este aparente desliz se debió a la presión que ejercieron sus superiores para que entregara a tiempo el informe. Además, señaló que los audífonos los había comprado hace dos años y que uno de los auriculares ya no servía.



También, el agente descartó que desconocidos le hayan solicitado que cambie los nombres deliberadamente.



Ayer, este Diario buscó la versión de Luis Valladares, abogado del perito Fuentes, pero no contestó las llamadas.