Perito pide garantías para volver al país y hablar de la muerte del general Gabela

Roberto Meza Niella es el perito argentino que preparó y entregó los informes sobre la muerte del general Jorge Gabela. Ahora está en Brasil y dice que busca volver a Ecuador, para hablar del caso. Una versión que el Gobierno anterior emitió el 3 de febrero del 2015 dice que la muerte del oficial de la FAE ocurrió por un robo. A continuación presentamos una entrevista realizada telefónicamente a Meza.

Hay información que circula en Quito de que volvería al país para hablar del caso del general Jorge Gabela y su muerte ¿Qué hay de cierto?



En realidad, lo que se abrió hace dos semanas fue un canal de diálogo con la Presidencia de la República. Durante ese tiempo se habló sobre la posibilidad de viajar a Ecuador y nosotros les expusimos nuestros temores a las autoridades y le dijimos cuáles eran nuestras condiciones, en cuanto a nuestras seguridades, para que tengamos una conversación sobre el informe final (relacionado con la muerte del general Jorge Gabela). Creo que el Presidente de la República merece tener un panorama bien claro de cómo se dieron los hechos, porque él nunca formó parte de esta trama investigativa.



¿Entonces usted viene o no?



Nosotros estamos siempre claros que nuestra intención es viajar y terminar con esto. Darle la tranquilidad a la señora Patricia Ochoa (viuda de Gabela) y que el país conozca del tema, pero necesitamos garantías.



¿Qué garantías?



Seguridad. Seguridad desde el momento cero hasta cuando tenga que volver a Brasil. Imagínese que tenemos miedo. Eso no podemos negar.



Usted habla de temor. ¿Qué temor tiene?



Los temores típicos. Nosotros ya lo hicimos esto público en varias oportunidades durante el transcurso de la investigación. Nosotros fuimos amenazados. En su debido momento se hizo la denuncia en la Fiscalía General del Estado. Después de eso seguimos recibiendo amenazas indirectas estando en Brasil.



Si se concreta su venida al país ¿qué tiene que conocer el país sobre el caso Gabela?



Cómo ocurrieron los hechos, desde el momento cero hasta el momento en que se entregó el informe final, porque hasta ahora subsiste en el aire una duda de que si el perito entregó el informe o no, de que si existió o no ese informe, de que si el informe que en su momento presentó la ministra (Ledy) Zúñiga es o no el que nosotros entregamos.



¿El informe final se refiere al tercer informe?



Exacto. A ver, en el contrato (con el perito) estaban especificados tres productos, que para nosotros no son más que informes. Presentamos un primer informe, un segundo informe. Y en el 2016, la Contraloría presenta un informe sobre el contrato y ahí está bien claro cuáles son los tres productos que se entregaron y la constancia de que nosotros entregamos todos y cada uno de los informes.



¿Ese tercer producto o informe sí existe?



Sí, existe, porque si no nosotros no hubiésemos cobrado.



¿A quién entregó usted ese informe?



Al Ministerio de Justicia, que en ese momento estaba dirigido por la ministra Zúñiga.



¿Qué dice ese tercer informe?



De eso es lo que no podemos hablar. Lo que sí puedo decir es que si nosotros avanzamos a la última fase del contrato era porque estaban dadas las condiciones, para que el crimen no esté vinculado a delincuencia común.



Pero el 3 de febrero del 2015, las autoridades dicen que la muerte del general Gabela fue por robo.



Ahí es donde se presenta otro gran problema, porque en esa rueda de prensa se presenta un informe pericial supuestamente de nuestra autoría y que no tenía nuestra firma. No tenía mi firma ni mi sumilla.



¿Por qué usted no puede hablar de ese tercer informe?



Hay una cláusula de confidencialidad.