Reacciones por reducción del período de autoridades locales desde el 2019

Desde el año 2019 los dignatarios seccionales estarán en funciones cuatro años y no cinco, como ha ocurrido en los dos últimos periodos.

Aquello se debe a que en el Código de la Democracia, en la primera disposición transitoria de octubre del 2008, se estableció que para evitar que las elecciones nacionales y locales no sean concurrentes, los dos últimos períodos se realicen cada cinco años (2009-2014 y 2014-2019). Esto tras la aprobación de la nueva Constitución.



Con ello, a partir desde el 2019 los comicios seccionales y nacionales tendrán un lapso de dos años de diferencia. Ello genera distintas reacciones en alcaldes, prefectos y miembros de juntas parroquiales.



Ramsés Torres, alcalde de Guaranda, refirió que la normativa regulará los periodos que permitirán una planificación cuatrianual, por lo considera que no habrá una “mayor afectación”.



“No creo que se afecte la planificación, ni la programación que se haya hecho. El cambio es respeto de la normativa legal, la autoridad local debe trabajar por el cumplimiento de la oferta que hizo en campaña”, puntualizó.



Sin embargo, el prefecto de El Oro, Esteban Quirola, dijo que sí se afectará el trabajo en las distintas localidades. Explicó que la madurez de los programas o proyectos que promueven los gobiernos intermedios están entre el tercer y cuarto año.



“Entonces usted llega a su madurez justamente cuando ya le toca salir, por eso es que a nosotros un quinto año nos ha servido para tener casi al 100% de cumplimiento”, afirmó. Añadió que en caso de no ir a una reelección, quien vaya a tomar la posta en el cargo entregará sus planes “a medio andar” porque no habrá eficiencia.



Milton Paredes, coordinador nacional técnico de Procesos de Participación Política del CNE, manifestó que ese lapso permitirá, además, una mejor organización e inscripción de los partidos políticos en las contiendas electorales.



Entre las autoridades que cumplirán un total de 10 años entre los dos últimos periodos constan el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot y los prefectos de Guayas, Jimmy Jairala; de Pichincha, Gustavo Baroja; de Manabí, Mariano Zambrano; de Los Ríos, Marco Troya; de Esmeraldas, Lucía Sosa.