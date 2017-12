El perdón del papá de Emilia: ‘Nuestra hija realmente no descansará en paz al ver que tiene un padre que también odia’

Ángel Benavides, el padre de la niña de 9 años hallada sin vida en Loja, agradeció la solidaridad de la comunidad. Desde el balcón de la Gobernación de esa ciudad, expresó su gratitud por las muestras de apoyo a familiares, amigos y ciudadanos mientras duró la búsqueda de la estudiante que desapareció el pasado viernes 15 de diciembre.

La tarde del martes, 19 de diciembre del 2017, vestido con la camiseta en la cual estamparon la imagen de la niña durante la búsqueda, Benavides agradeció la reacción de las personas en nombre de sus otras dos hijas y esposa.



Visiblemente conmocionado, el padre habló de la fe en Dios, con la que la familia ha afrontado el dolor de la pérdida de su pequeña. "Solamente la fe nos podrá hacer entender el por qué puede haber personas tan malas, tan crueles, que no piensen como un ser humano, como una persona. ¿Quien los juzgará? Nosotros no podemos. La Justicia humana sí cuando el delito está cometido y hoy se ha cometido un delito. Y la Justicia divina con la que solo Dios sabrá cómo prodigar", dijo ante una multitud de personas consternadas.



Los ciudadanos acudieron a la Gobernación de Loja para conocer la información tras el hallazgo de Emilia.

Decenas de lojanos se concentraron la tarde del martes, 19 de diciembre del 2017, en el parque Central, para conocer el caso de la niña hallada sin vida y manifestar su apoyo a los familiares. Foto: API



El martes, el viceministro del Interior Andrés De la Vega informó que la Policía Nacional halló a Emilia sin vida, tras la detención de un hombre. El sospechoso aportó con los detalles para la ubicación, de acuerdo con las autoridades policiales y la Gobernación de Loja. El cadáver fue encontrado en la vía Loja-Catamayo, en un quebrada ubicada a 400 metros de la carretera de acceso a la parroquia Chuquiribamba.



Tras conocer sobre el hecho, en su discurso, Benavides recordó cuando el Papa fue abaleado y visitó a su agresor. Ese ejemplo usó para hablar del perdón. "Mi esposa, mi hogar y yo no tenemos nada que decir. El perdón sí lo daremos porque nuestra hija realmente no descansará en paz al ver que tiene un padre que también odia, que es agresivo. Nunca le eduqué así a mi hija y ahora que me va a acompañar como ángel tampoco", manifestó.



Ante la indignación de la ciudadanía, el papá de Emilia llamó a la gente a que se "llene de sensatez". Y solicitó que lo acompañen "en el último viaje físico de Emilia al cementerio".



Benavides terminó su intervención con un pedido específico a los asistentes, "tengan el sentimiento de Loja: de solidaridad, de ternura y de saber perdonar".



Tres personas detenidas por la muerte de Emilia



Este viernes, 20 de diciembre, la Fiscalía General del Estado informó, a través de su cuenta Twitter, que tres personas han sido procesadas por este caso. "Luego de las investigaciones en el caso de la niña Emilia B., se formularon cargos en contra de José N., Manuel A., y Tania Y. por concurrencia de delitos". Además solicitó medidas de protección y apoyo psicológico para los familiares de la víctima.



El fiscal general Carlos Baca informó que, tras la muerte de Emilia, ya se han formulado cargos en contra de los sospechosos por los delitos de trata de personas, violación y asesinato. Dijo que las investigaciones continúan para determinar más responsables.