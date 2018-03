Kuczynski anuncia oficialmente su renuncia por ‘clima de ingobernabilidad’

El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, confirmó este miércoles 21 de marzo del 2018 que renunció, en un mensaje grabado que se transmitió por televisión cuando ya había dejado el Palacio de Gobierno y en numerosos medios se daba por hecho que había dimitido.

"Lo mejor es que yo renuncie porque no quiero ser un escollo", afirmó Kuczynski, quien reconoció que existe un "clima de ingobernabilidad" y se quejó de la forma en que fue tratado por la oposición en el año y ocho meses que ocupó la Presidencia.



El Mandatario, que lo sigue siendo hasta que el Congreso admita la dimisión, dijo que dio lo mejor de sí "a pesar de la constante obstaculizacióny ataques de que he sido objeto por parte de la mayoría parlamentaria desde el primer día".



Kuczynski recordó en un mensaje de nueve minutos que el Congreso destituyó u obligó a renunciar a varios ministros y "distorsionó" episodios de su vida personal, en referencia a sus nexos con la constructora brasileña Odebrecht, principal detonante de su caída.



En el video, Kuczynski apareció escoltado por todo el Ejecutivo, el mandatario denunció la "grave distorsión del proceso político" causado por la difusión de videos y audios en las últimas horas que lo hacían "injustamente parecer como culpable de actos" en los que no había participado.

Kuczynski, de 79 años, dimitió a la Presidencia de Perú a la víspera de que el Congreso de ese país debatiera sobre su destitución del cargo por el caso Odebrecht. Foto: AFP



"No acepto que mi Gobierno haya ofrecido obras a cambio de votos", dijo Kuczynski respecto a los videos que aparecieron el martes 20 de marzo, en los que aparentemente se intenta sobornar a un parlamentario a cambio de su voto favorable al Presidente en el proceso de destitución que debía desarrollarse mañana, jueves 22 de marzo.



El Congreso debe ahora aceptar la renuncia del mandatario o negarla y optar por la discusión. Para expertos como el exministro Ántero Flores Aráoz o el ex constiticionalista Aníbal Quiroga, la segunda opción solo agravaría la situación.



Kuczynski, de 79 años, quien tomó posesión del cargo en julio de 2018, debe ser reemplazado hasta el final del periodo en 2021 por el primer vicepresidente Martín Vizcarra, quien está en Canadá, donde funge de embajador.



Antes de la difusión del último mensaje como Jefe de Estado peruano, Kuczynski fue visto en imágenes televisivas retirándose de Palacio de Gobierno, en medio de coincidentes versiones de los medios de que ya presentó su renuncia.



Kuczynski, de 79 años, apareció en la puerta del Palacio y se despidió de sus principales colaboradores, señal inequívoca, para medios de prensa locales, de que efectivamente dimitió.