Instituto de Patrimonio advierte riesgo de colapso en elementos decorativos de la Catedral de Guayaquil

La Regional 5 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) advirtió la mañana de este miércoles 11 de enero de 2017 sobre el riesgo de colapso presente en elementos decorativos y “posiblemente” estructurales de la Catedral Metropolitana de Guayaquil.

Tras una inspección motivada por el desplome de la cruz de la torre norte del templo, soltada por un helicóptero que trataba de desmontarla del lugar el pasado domingo 9 de enero, técnicos de la entidad emitieron un informe sobre el tema.



El Instituto recomienda realizar un diagnóstico y evaluación emergente sobre el riesgo de colapso para determinar las acciones pertinentes a tomar, a fin de evitar nuevos incidentes. Los trabajos carecían de “una propuesta de intervención con metodología de trabajo y medidas de seguridad correspondientes”, apuntó el INPC en un comunicado.



En la torre donde se encontraba una de las cruces, los técnicos constataron que existe un elevado nivel de deterioro del recubrimiento de hormigón que conforman las agujas de las torres, evidenciando riesgos de colapso de sus elementos decorativos.



La inadecuada intervención en el desmontaje de la cruz, además de ocasionar serios daños a la torre, “puso en riesgo la estructura de uno de los inmuebles patrimoniales de mayor representatividad de la ciudad”.



El INPC recomienda suspender los trabajos en la Catedral, hasta que existan las propuestas necesarias para lograr una intervención técnica acorde a la condición patrimonial del inmueble; y que se realice la limpieza de escombros presentes en las torres de la edificación.



La Arquidiócesis de Guayaquil de hecho suspendió los trabajos tras el accidente y desistió de desmontar la otra cruz y la imagen del Cristo Rey de las torres del templo.



Patrimonio también sugirió resguardar la cruz metálica de más de dos toneladas de peso, retorcida por la caída, que tras el accidente permaneció a las afueras de la Iglesia, en la acera de la calle Chimborazo, a fin de impedir un mayor deterioro. La cruz requiere de una propuesta de intervención y montaje que garantice su estabilidad estructural y estética, avalada por restauradores.