Los partidos políticos buscan reclutar a los jóvenes

Los jóvenes ganan más protagonismo en las principales organizaciones políticas. La eliminación de la reelección indefinida, en febrero, abrió el abanico de partidos y movimientos para ese grupo etario.

Las juventudes intensificaron su trabajo con más capacitaciones en el ámbito político y trabajo de campo. En este último punto, el objetivo es ofrecer soluciones a los electores, construir planes electorales, fortalecer las bases y sumar nuevos militantes.



Creo, el Partido Social Cristiano (PSC) y Alianza País (AP) ya tienen agendas. Las jornadas –principalmente– se dan los fines de semana y en las tardes en los días laborales.



Los miembros tienen entre 16 y 32 años. Su preparación va ligada a la ideología partidista de esos grupos, que fueron los tres más votados en las elecciones del 2017 y también constituyen los principales bloques

en la Asamblea Nacional.



Los jóvenes de Creo cumplen un proceso de fortalecimiento de sus representantes en los 25 cantones de Guayas; también arman estrategias en las redes sociales del grupo.



Su directora, Maggie Padilla, contó que hay un acompañamiento territorial en las bases que ya van sumando adeptos. Esto -dijo- se apoya en la “frescura política” que simbolizan.



“Tocamos puertas, invitamos a los jóvenes a sumarse, se nos hace más fácil ya que la gente no nos rechaza de entrada. Los jóvenes del barrio se identifican, buscan un cambio porque no tienen empleo o acceso a estudios”.



En la lista 21, el trabajo se divide en cuatro coordinaciones: territorial, comunicación, vincu­lación y de capacitación. Cada una tiene una cabeza y un equipo. En Guayas han visitado Guayaquil, Balao, Lomas de Sargentillo y Playas. Mañana irán a Durán, Balzar, El Empalme, Yaguachi y Colimes.



El PSC centra sus labores en La Cantera. En ese espacio se brindan capacitaciones al menos tres veces por semana. En Guayaquil, además, visita los barrios populares dos veces cada semana o una vez al mes. Con ellos van el Municipio para mostrar la gestión de Jaime Nebot, líder del grupo.



La directora nacional de La Cantera, Paola Jaramillo, reconoció que hay más interés de los jóvenes en acceder a la escuela de formación, por el nuevo “escenario de alternabilidad”. Las reuniones cuentan con charlas profesionales con políticos de experiencia, como los legisladores Henry Cucalón, César Rohón, Vicente Taiano y Cristina Reyes.



Jaramillo reconoció que el trabajo de campo y la suma de conocimientos ayudan a la formación de nuevos cuadros para dotar de figuras a la lista 6. “Los jóvenes van conociendo lo que hace falta en la comunidad. Muchos, a través de sus profesiones, dan soluciones y la gente gana confianza”.



En el oficialismo se alistan para el encuentro nacional JPAIS, el 28 y 29 de este mes. Angie Vera, directora de Juventudes en Guayas, comentó que se trabaja en dos fases: la reorganización de sus directivas en los cantones (que ya alcanzó el 80%) y el liderazgo político con sus legisladores.



Vera cree que es el “tiempo de una nueva camada de políticos que tienen un objetivo: adecentar esta actividad, como piensa el presidente Lenín Moreno. Al eliminar la reelección indefinida, evidentemente se da paso a una nueva generación, una nueva era de jóvenes que está naciendo desde las bases”. Ella reconoció que la actividad de las juventudes de la lista 35 se ha atrasado tras la división con el grupo del correísmo. Calificó ese momento como una etapa dura.



Otros grupos, como Unidad Popular, Centro Democrática (CD) y Fuerza Ecuador, están en la reestructuración de sus frentes juveniles, acciones que se consolidarán a partir de mayo próximo.



Nathaly Toledo, vicepresidenta nacional de CD, comentó que en la agrupación no hay un ente específico de juventud. Sin embargo, varios trabajan en frentes ambientalistas, sociales y de mujeres.



En contexto



La consulta popular y referendo constitucional a los que convocó el presidente Lenín Moreno el 4 de febrero cerraron el camino de la reelección indefinida para todas las autoridades de elección popular. Todos los que hayan sido reelectos ya no podrán terciar.