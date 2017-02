Para el Partido Comunista el fraude electoral es un plan entre la CIA y la oposición

Paul Almeida, secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano (PCE), afirmó que no existe fraude electoral, pero sí errores humanos y técnicos en el escrutinio electoral. Citó lo ocurrido en la junta de Babahoyo, en Los Ríos.

Ahí, dijo, Lenín Moreno obtuvo 121 votos, pero al momento de escanear las actas se asignó esos 121 votos a Guillermo Lasso, quedando Moreno con cero. El error, según él, se verificó en el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) y considera que no es un caso particular.



Según el secretario del PCE, el error no solo afecta al candidato oficialista. Ellos han visto que en la junta 58F, en el sector la Magdalena, Pichincha, los votos de Natasha Rojas se le suma a la segunda candidata.



Almeida asegura que es responsabilidad del CNE verificar que los datos de las actas físicas coincidan al 100% con la información digitalizada. La propuesta por parte del PCE es que el organismo realice un muestreo aleatorio de un 3% del total de las Juntas Receptoras del Voto. Si los resultados arrojan un 1% o un 0,5% de margen de error se debe hacer un recuento total de votos, especialmente en las dignidades de Presidente y Vicepresidente.



Según él, la oposición habla de fraude sin presentar documentos, tampoco han puesto la denuncia en el CNE. Por eso hizo un llamado a defender y respetar la institucionalidad democrática.



Para Almeida imponer un supuesto fraude electoral forma parte de un plan entre la CIA y la oposición. Dice que el resultado electoral es sinónimo de triunfo para el oficialismo, pero que en la segunda vuelta deberán convocar a nuevos sectores y actores políticos para garantizar una victoria mayoritaria.



El PCE seguirá apoyando al proyecto político de la Revolución Ciudadana y marcharán el 8 de marzo para recordarle a la gente que ese día se decretó el feriado bancario en Ecuador.