El pago de la multa por calendarización es un requisito para matricular un vehículo

Entre dos y tres horas les tomó a algunas personas realizar el trámite de matriculación vehicular. Ese fue el caso de Nidia Álvarez, quien llegó a las 10:00 de hoy, jueves 21 de diciembre del 2017, hasta el centro de revisión San Isidro, en el norte de Quito y terminó su trámite pasadas las 13:00.

Esto ocurrió porque cuando estaba en la ventanilla le informaron que no tenía realizado el pago de USD 25 correspondientes a la multa por concepto de calendarización, es decir, por no haber matriculado su vehículo en el mes que le correspondía.



“Me tocó salir e ir a buscar un Banco del Pacífico para poder pagar ese valor que yo no tenía conocimiento y otra vez regresar y hacer estas tremendas filas”, comentó Álvarez.



Lo mismo le ocurrió a Roberto Palacios, quien tampoco pudo completar el trámite, pues debió acudir al banco a pagar la multa por calendarización.



Rosa Vargas en cambio llegó hasta ese lugar con todos los pagos. “Mucha gente no recuerda que hay que pagar esta multa por no haber hecho en el mes que corresponde. Lo que sería bueno es que haya más información para evitar perder el tiempo o que mientras se hace la fila alguien le informe y no cuando se llega a la ventanilla”.

Las personas hacen fila para cumplir con la matriculación vehicular en Quito. Foto: Alfredo Lagla/ EL COMERCIO



Mariela Veloz, directora de Registro y Administración Vehicular de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), explica que todas las personas que realicen su trámite de matriculación vehicular durante el mes de diciembre deben pagar USD 25 por no haber cumplido con la calendarización. Este valor solo se puede pagar en el Banco del Pacífico y es un requisito para poder realizar el trámite.



Los valores correspondientes a revisión vehicular y matrícula si pueden ser pagados en otras entidades financieras.



Los centros de revisión y matriculación integral atenderán hasta las 15:00 del 28 de diciembre y solo se recibirá a las personas que hayan tomado una cita previa a través de la página web de la AMT.