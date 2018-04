Padre e hija se reencontraron después de 20 años

LEA TAMBIÉN

Solange Cagua buscó a lo largo de su vida al hombre que la trajo al mundo. La última vez que lo vio fue en 1998, cuando ella tenía apenas dos años. Tras tanto tiempo de espera, la mañana de hoy, martes 17 de abril del 2018, la joven finalmente logró conocer y abrazar a su progenitor.

Fue en el quinto piso del edificio de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsión (Dinased), en donde se produjo el reencuentro entre padre e hija.



La joven comentó que sus padres se separaron y ella se quedó a cargo de su madre y fue criada además por su padrastro. Sin embargo, conforme iba creciendo, su anhelo de conocer a su padre biológico se hacía más fuerte.



Su madre solo le había comentado el nombre de su progenitor, por ello la búsqueda era compleja, según dijo la joven. Ahora, ya casada y con una hija, decidió poner más énfasis en la investigación que le permitiera dar con el paradero de su padre.



Buscó a través de varias páginas de Internet y conoció sobre el programa 'Reencuentro' que impulsa la Policía Nacional, a través de la Dinased. "Me acerqué a la Unidad de Policía Comunitaria que queda cerca de mi casa y ellos me guiaron en todo este proceso", indicó.



El 6 de febrero puso la denuncia en la Dinased y luego de un mes y medio los gendarmes lograron encontrar al progenitor. El hombre fue localizado en El Carmen, Manabí, en donde tiene una panadería.



Cuando se enteró de que su hija lo encontró, les aseguró a los uniformados que él siempre la buscó, pero que no tuvo resultados positivos. En medio de un emotivo abrazo, padre e hija comentaron que ahora deberán recuperar el tiempo perdido.