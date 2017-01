Paco Moncayo habló sobre innovación, tecnología y emprendimiento

El candidato presidencial por el Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncayo, considera que hay una relación directa entre libertad y emprendimiento. Lo dijo durante el espacio K-Talks, organizado por Kruger Corporation, la mañana de este lunes 23 de enero del 2017. Allí, Guillermo Poveda, representante de la empresa de innovación empresarial tomó un café con el candidato, mientras lo entrevistaba sobre temas ralacionados con educación, emprendimiento innovación, tecnología y empleo.

Moncayo dijo que era importante hacer reformas en el área educativa, porque era difícil que una persona que estudia una carrera para la cual no tiene vocación tendiera a la innovación. Por eso hay que elevar el nivel de la educación pública y no solo en cuanto a la universidad, sino también en los primeros años. Para el candidato es necesario que los niños entren en el mundo de la investigación y así se estimule su creatividad. Esa, según el exalcalde de Quito, sería una forma que no solo reciban conocimientos sino también los produzcan.



El emprendimiento, para el candidato por la alianza entre la Izquierda Democrática, Unidad Popular y Pachakutik, es vital para el crecimiento de un país. "Estado que no crece, no puede ejercer una justicia redistributiva”. Agregó que en el país se deben crear condiciones para que todos los ecuatorianos, con base en su esfuerzo y educación puedan tener igualdad de oportunidades. Moncayo recordó que existen alrededor de 620 000 que ni estudian ni trabajan y ese es un problema urgente de resolver.



Moncayo dijo que en nueve años buscó convertir a Quito en una ciudad competitiva y que ahora su objetivo es hacerlo con el país. En ese momento recordó que fue ahí donde conoció a Poveda, pues él participó en los tres primeros años de Conquito, un sistema municipal creado en la alcaldía de Moncayo que buscaba estimular el emprendimiento. Por eso, parte de su plan de Gobierno es replicar redes de apoyo al a nuevos proyectos como Conquito, pero esta vez a escala nacional.



Según el candidato, es un problema que en el país no existan políticas de Estado y que cada Presidente que llegue, piense que es un refundador. "Eso no permite avanzar". Ecuador no está desarrollando adecuadamente el único capital que es igual en cualquier parte del mundo, el humano. "La innovación permite producir más con menos costos, es decir con economía, eficacia y eficiencia". Para lograrlo, dijo, es importante la educación.



También recordó que él ha estudiado durante toda su vida y, entre los temas que ha profundizado están las Ciencas Internacionales, materia en la cual tiene un doctorado y de la que ha sido catedrático, alrededor de la geopolítica, orientada a política pública para el desarrollo.



En el espacio de preguntas del público recibió una de la maestra de ajedrez Carla Heredia, quien le consultó si estaría dispuesto a incorporar este juego como un programa educativo, con el fin de facilitar el aprendizaje. Moncayo dijo que sí, incluyendo también las damas, porque era una herramienta interesante para aprender no solo matemáticas, sino en temas de negociación, política, estrategia y teoría de poder, por ejemplo. "Te doy la razón y que orgullo conocerte", le dijo a la jugadora ecuatoriana.